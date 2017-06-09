На въезде в Нижний Тагил установили двухметровую копию Статуи Свободы

Фото: Галина Соколова

Сделанную из металлолома статую Свободы с аистом в короне тагильский скульптор Александр Иванов презентовал ещё в 2015 году на Ночи музеев. Долгое время скульптура стояла на задворках Дома художника, а теперь её перенесли на улицу Краснознамённую, на въезде в город с Серовского тракта.

— Создавая скульптуру, я решил, что гнездо аиста в короне копии «большой нью-йоркской леди» символизирует миролюбивые намерения россиян по отношению к Западу, — сообщил «ОГ» Александр Иванов.

Новое украшение города заинтересовало мэрию. Специалисты управления архитектуры решили проверить, соответствует ли малая архитектурная форма городским нормативам по безопасности и вписывается ли в окружающий ландшафт. На политическое соответствие фигуру проверять не будут.

Напомним, что при изготовлении настоящей (американской) статуи Свободы использовался как раз тагильский металл.