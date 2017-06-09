Игорь Трофимов поднял в Госдуме вопрос доставки на гемодиализ

Если раньше доставкой на гемодиализ занимались муниципалитеты, то теперь по судебным решениям спецтранспорт вынуждены выделять больницы. Фото: Павел Ворожцов

На заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья впервые за долгое время подняли вопрос по транспортировке пациентов с почечной недостаточностью на процедуру очистки крови, о которой не раз писали в «ОГ». Проблема существует во многих регионах, но на федеральный уровень она вышла с подачи министра здравоохранения области Игоря Трофимова.

Неоднократно «ОГ» рассказывала о свердловчанах, которые вынуждены два-три раза в неделю ездить на жизненно важную процедуру гемодиализа — в нашей области в ней нуждаются 1374 человека из 64 муниципалитетов. Центров диализа в регионе хватает, однако доставка таких больных к месту получения помощи стала проблемой. До прошлого года большинство муниципалитетов организовывали транспортировку указанных больных за счёт средств местных бюджетов, однако после нескольких судебных решений и в связи с пробелом в законодательном регулировании этого вопроса муниципалитеты отказываются нести расходы. Поскольку законодательно эта обязанность нигде не закреплена, то доказывать это право людям часто приходится через суд.

Так, на днях по требованию серовской прокуратуры суд обязал Серовскую городскую больницу предоставить спецтранспорт для четырёх жителей Сосьвинского городского округа, которые ездят на диализ в Краснотурьинск.

Как пояснил Игорь Трофимов, стоимость одного сеанса гемодиализа по тарифам Территориальной программы обязательного медицинского страхования — 6062 рубля. В тарифе этой услуги нет транспортной составляющей. Для финансирования за счёт областного бюджета нет правовых оснований, поэтому больницы вынуждены организовывать перевозку больных из дома и обратно за свой счёт. Средства изымаются из денег, предназначенных на диагностику и лечение.

— Решить проблему можно было бы путём дополнения федерального законодательства: надо либо конкретизировать, что транспортировка граждан до места проведения гемодиализа и обратно является одним из способов создания условий для оказания медицинской помощи населению и относится к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, либо включить данные расходы в тариф медицинской услуги, — резюмировал Игорь Трофимов.