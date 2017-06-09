Нижний Тагил доплатит за расселение ветхого и аварийного жилья

В посёлке Уралец появились две категории бараков: сильно аварийные и не очень. Фото: Галина Соколова

1 сентября текущего года в регионе завершается федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая позволит переселить в новые квартиры 18 400 свердловчан. По поручению Владимира Путина, правительство РФ совместно с регионами разработает постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда, чтобы запустить их с 2019 года. На переходный период регионам предложили начать решать вопрос с переселением своими силами на условиях софинансирования с муниципалитетами. В Свердловской области такая программа тоже есть, и ряд территорий готов воспользоваться ею, не дожидаясь нового этапа уже знакомой федеральной программы.

В апреле Евгений Куйвашев одобрил поправки в программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», что позволило продолжить переселение жильцов, чьи дома были признаны непригодными для проживания в период с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года.

Согласно программе, финансировать строительство новых домов и приобретение квартир областной и местный бюджеты будут в равной пропорции — 50 на 50. Но, как отмечают в администрациях, изыскать средства на такой проект будет непросто. Поэтому главы муниципальных образований надеются, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья будет продолжена.

— В условиях ограниченности бюджета города собственными доходными источниками, позволяющими решать вопросы местного значения на минимальном уровне, для города предлагаемый уровень софинансирования будет тяжёлой финансовой нагрузкой, — рассказала «ОГ» начальник отдела по учёту и распределению жилья нижнетагильской мэрии Викторина Пырина. — Наиболее приемлемая доля софинансирования местного бюджета не более 25 процентов, при наличии трёхуровневого финансирования.

Однако администрация Нижнего Тагила всё-таки намерена принять участие в региональной программе. По словам Викторины Пыриной, приобретаться жильё будет в новостройках, через аукционы. Право на расселение получили жители домов, признанных аварийными до 2015 года. В Нижнем Тагиле — 81 такой дом, переезда в новые квартиры ждут почти полторы тысячи человек.

Сотрудники мэрии уже формируют заявку в областной минстрой. Составляется список граждан, имеющих право на получение жилья.

К слову, Нижний Тагил одним из первых в области выполнил первый этап программы, расселив 43 барака. Однако с начала 2012 года аварийными было признано ещё 111 строений. Среди домов, подлежащих переселению — бараки в посёлке Уралец, который не успел попасть в прошлую программу.

— Не живём, а выживаем, — рассказала «ОГ» жительница Уральца Галина Ахаимова, — ни одна управляющая компания не берётся за наши дома, они же засыпные, все стены дырявые, стукнешь по ним, а оттуда опилки сыплются.

Шанс на переселение появился и у жителей двухэтажек в Волчанске. После 2012 года аварийным был признан ещё 71 дом.

— У нас жилой фонд активно строился в начале 50-х годов прошлого века, когда угольный разрез был на пике производства. Сейчас многие из этих двухэтажек уже непригодны для проживания. Останавливаться нам нельзя, — рассказал «ОГ» заместитель главы Волчанского ГО по ЖКХ Евгений Коробач.

О своём желании участвовать в программе заявили и власти Тугулымского ГО. Как рассказал «ОГ» замглавы по жизнеобеспечению Сергей Уткин, в рамках действующей программы удалось расселить 3,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на очереди — в два раза больше.