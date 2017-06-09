Областная газета
Земства 9 июня 2017, 18:41

Староуткинск полностью восстановится после урагана на следующей неделе

Ущерб жилому фонду от стихии в Староуткинске составляет около 5 млн рублей. Фото: Юлия Пиманова

Ущерб жилому фонду от стихии в Староуткинске составляет около 5 млн рублей. Фото: Юлия Пиманова

В Староуткинске осталось перекрыть шесть крыш, полностью разрушенных после урагана, случившегося 3 июня, а также частично отремонтировать порядка 16 кровель, рассказал «ОГ» и.о. замглавы городского округа по ЖКХ, транспорту и строительству Андрей Палютин.

Все работы завершатся в середине следующей недели. Всего на территории пострадало 85 домов. Нанесённый стихией жилому фонду ущерб оценивается примерно в 5 млн рублей. Вчера в Староуткинске прошёл общепоселковый субботник по уборке улиц и оказанию помощи в ремонте домов. В нём приняли участие более 80 жителей, а также приезжали помочь с Первоуральского новотрубного завода. Было вывезено около 10 машин мусора.

Начальник Староуткинского района коммунальных энергетических систем «Облкоммунэнерго» Василий Кинёв сообщил, что из-за урагана было обесточено 1570 абонентов, к 14 часам 9 июня завершились последние работы по подключению.

  • Опубликовано в №103 от 10.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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