Староуткинск полностью восстановится после урагана на следующей неделе

Ущерб жилому фонду от стихии в Староуткинске составляет около 5 млн рублей. Фото: Юлия Пиманова

В Староуткинске осталось перекрыть шесть крыш, полностью разрушенных после урагана, случившегося 3 июня, а также частично отремонтировать порядка 16 кровель, рассказал «ОГ» и.о. замглавы городского округа по ЖКХ, транспорту и строительству Андрей Палютин.

Все работы завершатся в середине следующей недели. Всего на территории пострадало 85 домов. Нанесённый стихией жилому фонду ущерб оценивается примерно в 5 млн рублей. Вчера в Староуткинске прошёл общепоселковый субботник по уборке улиц и оказанию помощи в ремонте домов. В нём приняли участие более 80 жителей, а также приезжали помочь с Первоуральского новотрубного завода. Было вывезено около 10 машин мусора.

Начальник Староуткинского района коммунальных энергетических систем «Облкоммунэнерго» Василий Кинёв сообщил, что из-за урагана было обесточено 1570 абонентов, к 14 часам 9 июня завершились последние работы по подключению.