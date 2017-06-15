Областная газета
Земства 15 июня 2017, 06:00

Госдума одобрила законопроект о компенсационном фонде дольщиков

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил в первом чтении законопроект о компенсационном фонде дольщиков, пишет «Российская газета». Создание такого фонда предусматривается поправками в закон о долевом строительстве.

Согласно законопроекту, фонд должен содействовать в завершении строительства дома, если застройщик обанкротился, и передавать жильё «дольщикам». Фонд будет формироваться за счёт отчислений застройщиков долевого жилья для возмещения убытков или для достройки домов. Предполагается, что размер взноса застройщиков в фонд составит 1,2 процента от цены каждого договора долевого участия. Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин по итогам слушаний законопроекта, в первый год работы объём компенсационного фонда может составить 4,5 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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