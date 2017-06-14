В Махнёво ураган вскрыл проблемы трёх домов для детей-сирот

Снаружи дома — как картинка, правда, над одним из них «поработала» непогода. Фото: Фонд жилищного строительства области

На днях посёлок Махнёво Алапаевского района стал героем практически всех региональных СМИ: в Алапаевске следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности при приёмке и вводе в эксплуатацию жилых домов для детей-сирот. Проблема получила огласку… после урагана, который сорвал крышу с одного из домов. Оказалось, что эти дома фактически брошены на произвол: администрация ими мало интересуется, а большинство хозяев просто не живут в предоставленных квартирах.

Фото: Фонд жилищного строительства области

Три двухквартирных дома на улице Молодёжной в посёлке Махнёво возвели в 2014 году: застройщиком выступила «Петрокаменская строительная компания». Дома выросли меньше чем за пару месяцев, однако в эксплуатацию их не вводили почти год из-за претензий к качеству работ, которые якобы обещали устранить. Документы подписал Владимир Колотвин, который на тот момент занимал должность врио главы администрации муниципалитета, а ныне возглавляет муниципальное предприятие «Теплосистемы». По версии следствия, он сделал это, не убедившись в поступлении в администрацию муниципального образования необходимого пакета документов от застройщика и не проверив соответствие построенных объектов требованиям техрегламентов и проектной документации. В результате «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, были предоставлены жилые помещения, фактически непригодные для постоянного проживания в них».

Сегодня дома стоят осиротевшими. Одни наниматели в предоставленные квартиры даже не заехали. Те, кто всё-таки проживал в злополучных квартирах в разные периоды, после разрушения крыши одного из домов начали жаловаться на холод, протекающий потолок, плесень, проблемы с выгребной ямой.

В мае здания осмотрела комиссия с участием главы муниципалитета, представителей администрации Восточного управленческого округа и Фонда жилищного строительства, а также профильных специалистов. Комиссия признала, что почти все многочисленные замечания, за исключением устройства пола, являются результатом неправильной эксплуатации жилых помещений. Хозяйской руки квартирам не хватает. Из-за низких температур в пустующих квартирах стены промерзают, возникает сырость. В домах накопились долги за электроэнергию, некому заниматься очисткой выгребных ям. Один из владельцев приватизировал квартиру и пустил туда квартирантов, но те пожаловались на холод и сами переделали отопление. Местонахождение нескольких жильцов вообще неизвестно, а поскольку с ними заключён договор, заселить туда никого нельзя.

Прокуратура заинтересовалась пустующими домами после того, как один из них остался без крыши. По материалам проверки в отношении Владимира Колотвина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас расследование продолжается.

Главы администрации муниципалитета Александра Лызлова на месте не оказалось, а пояснить, как получилось, что дома стали никому не нужны, в мэрии не смогли. Замглавы по строительству и ЖКХ Александр Онучин пояснил, что спросить сейчас не с кого: прежние сотрудники администрации, которые могли быть в курсе, уже не работают там, а компании-застройщика, по его информации, уже не существует. Наличие документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, тоже не получилось ни подтвердить, ни опровергнуть.

— В начальной стадии администрация вообще не имела отношения к этим домам и не осуществляла строительный контроль, этим занимается фонд жилищного строительства, — пояснил Александр Онучин. — История сложная и запутанная, мы сделали со своей стороны всё, что могли. Дом, пострадавший во время бури, будет отремонтирован: в ближайшее время на его осмотр выедет специальная комиссия.

Между тем Фонд жилищного строительства, который за три года не получил от администрации ни одной жалобы на качество построенных домов, по результатам экспертизы направил в адрес застройщика претензию: компания обязалась устранить недостатки до августа.

Как пояснила директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, сейчас подобные ситуации при строительстве бюджетного жилья сведены к минимуму за счёт ужесточения требований к строительным компаниям, усиления строительного контроля и введения новых механизмов, таких как тридцатипроцентная банковская гарантия: почти треть от суммы контракта остаётся на счёте ещё в течение девяти месяцев после сдачи дома — именно столько времени в среднем требуется, чтобы всплыли возможные недостатки.

Но, если на качество домов повлиять можно, то изменить отношение жильцов к ним во время эксплуатации пока сложно.