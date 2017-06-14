Спор вокруг кресла мэра в Нижней Туре длится уже полгода

На данный момент конкурс на мэрское кресло идёт в Сухом Логу, Арамили, Новоуральске, Богдановиче и Дегтярске. Фото: Алексей Кунилов

Нижнетуринский ГО в очередной раз рискует остаться без главы. 20 июня на внеочередном заседании думы депутаты должны были заслушать программы кандидатов и определить лучшего. Однако решение конкурсной комиссии до сих пор не оформлено должным образом, а несколько депутатов планируют оспорить результаты очередного конкурсного отбора и сложить полномочия.

Напомним, в ноябре прошлого года после ухода в отставку экс-мэра Ларисы Тюкинойвыборы уже назначались. Однако 15 марта текущего года они были признаны несостоявшимися — ни один из четырёх кандидатов, дошедших до «финала», не набрал нужного количества голосов народных избранников. В ходе нового конкурсного отбора до финального этапа дошли два кандидата, рекомендованных конкурсной комиссией — юрист Алексей Стасенюк и замгендиректора Средне-Уральского книжного издательства Николай Заусов. Официально внеочередное заседание думы по выборам главы назначено на 20 июня.

Тем временем во вторник в СМИ появилась информация, что выборы нижнетуринского главы уже состоялись. А депутаты нарочно решили провести заседание раньше, поскольку несколько коллег планировали уехать в отпуск. В думе Нижней Туры информацию опровергли.

— Вчера заседание по выборам не проводилось. Группа депутатов из 10 человек собралась, посовещалась, что они там решили — непонятно. Официально заседание думы пройдёт 20 июня. То, что было во вторник — это незаконная акция, — рассказал «ОГ» председатель гордумы Сергей Мерзляков, который тоже участвовал в конкурсе на пост главы.

Как рассказал «ОГ» депутат нижнетуринской думы Павел Задорожный, несмотря на предупреждения председателя думы, депутаты всё-таки собрание провели. В течение 20 минут они ознакомились с программами кандидатов и проголосовали за Алексея Стасенюка, хотя на прошлых выборах большинство голосов набрал Сергей Мерзляков, и до последнего его поддерживало большинство депутатов.

— Я ничего не имею против Алексея Стасенюка, он наш, городской, но ему всего 28 лет, поэтому возглавлять муниципалитет рано. У Сергея Мерзлякова опыта больше: он 10 лет был депутатом нижнетуринской думы, последние пять лет работал председателем. Но почему-то Мерзляков до второго этапа не был допущен. Комиссия склоняет депутатов от «Единой России» поддержать кандидатуру Алексея Стасенюка, вероятно по-этому нас шестерых на это заседание во вторник не позвали. А горожане и лично, и в Интернете задают вопросы, потому что не понимают, были ли выборы на самом деле. Сейчас мы готовим обращение в суд, чтобы разобраться, по каким объективным причинам Мерзляков был снят комиссией, хотим обратиться к губернатору, в прокуратуру. А чтобы показать, что ситуация нас не устраивает, в ближайшее время планируем написать заявления и сложить депутатские полномочия, — рассказал Павел Задорожный.

За последние девять лет в Нижнетуринском ГО главы менялись три раза, однако, как отмечают депутаты, смена кадров городу ничего не дала. А последние полгода ситуация в городе, несмотря на то, что назначен и.о. главы администрации и ведутся какие-то хозяйственные работы, находится в подвешенном состоянии. Недаром на встрече врио губернатора

Евгения Куйвашева с партактивом «Единой России» в числе наказов от Нижней Туры значилась просьба — проконтролировать проведение повторных выборов главы муниципалитета.