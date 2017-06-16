Областная газета
Земства 16 июня 2017, 06:00

В Полевском изготовили крышки люков с гербом города

Ксения Койструб
Впервые «фирменные» крышки люков поставили в Екатеринбурге. К 300-летию города они будут и в Полевском. Фото: «Диалог»

Впервые «фирменные» крышки люков поставили в Екатеринбурге. К 300-летию города они будут и в Полевском. Фото: «Диалог»

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В 2018 году к 300-летию Полевского на улицах города на канализационных магистральных люках заменят крышки – чугунные крышки с гербом города будут изготовлены современным производственно-технологическим комплексом высокоточного литья, который работает в городе.

У мастеров уже готова оснастка с использованием абриса каменного цветка. При необходимости изделия выполнят в форме плавающих, что позволит сохранить дорожное полотно при перепаде температур.

В Свердловской области уже есть опыт подобной отливки: в столице Среднего Урала можно заметить крышки канализационных люков с надписью «Екатеринбург».

  • Опубликовано в №106 от 16.06.2017
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