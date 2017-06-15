Семья вынужденных переселенцев получила жилищный сертификат

Семья Гутгорц 15 лет переезжала с одной съёмной квартиры на другую. Фото:"Диалог"

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15 лет семья Гутгорц не имела собственного жилья. Всё это время супруги и двое их несовершеннолетних детей переезжали из одной съёмной квартиры в другую. Мечта о собственной квартире осуществилась весной: полевчанам выдали долгожданный жилищный сертификат – первый в Полевском городском округе за последние три года.

Семья Гутгорц приехала в Полевской из Казахстана в 2001 году – Геннадий, Маргарита и две их дочери, Вероника и Олеся. Через год приобрели статус вынужденных переселенцев и сразу встали на учёт в администрации для получения жилищного сертификата.

Сертификаты реализуются в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы. Сегодня в Полевском городском округе в очереди на получение государственного жилищного сертификата стоит ещё одна семья, признанная вынужденными переселенцами.