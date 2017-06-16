Живая и мёртвая вода

«Диалог»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Река Чусовая, которая начинается в десяти километрах от границы Полевского, сегодня считается главной водной артерией Урала. В окрестностях Екатеринбурга на Чусовой построено два водохранилища – Волчихинское и Верхнемакаровское, из которых идёт водозабор для питьевых нужд областного центра. Однако из-за состояния притоков Чусовой качество воды в ней пока оставляет желать лучшего.

Сообщающиеся сосуды

В Полевском существует система из четырёх прудов, образующих каскад: Глубоченский пруд, Верхний, Штанговый и Северский. Они соединяются между собой, и, например, в период подготовки к паводку, открывая шлюзы, воду спускают из одного водоёма в другой. Верхний и Штанговый пруд – «середнячки», каких в области десятки, а вот качество воды Северского пруда имеет критические показатели.

Сегодня непосредственно из Северского пруда воду не берут даже для технических целей: концентрация сульфатов, меди, алюминия, фтора, марганца и других химических веществ в десятки тысяч раз превышает предельно допустимую норму. Полевчанам, живущим у береговой черты, запретили бурить скважины: вода не пригодна даже для полива огорода.

Хорошо, если бы Северский пруд использовался в качестве отстойника, – но вода со всем её вредоносным содержанием идёт дальше – в реку Северушку, которая, «обогатившсь» тяжёлыми металлами, впадает в Чусовую, а затем устремляется в Верхнемакаровское водохранилище – один из источников питьевого водоснабжения Екатеринбурга.

Источники загрязнения

Загрязнение Чусовой – беда всей Свердловской области, а собственником Северского пруда является не муниципалитет, а субъект РФ, поэтому глава Полевского городского округа Александр Ковалёв обратился за помощью в областное правительство и природоохранную прокуратуру. В феврале прошлого года на гидрологическое исследование пруда с целью включения мероприятий по оздоровлению водохранилища в федеральную целевую программу выделено 3 миллиона рублей из резервного фонда области. Ещё 2 миллиона рублей на эти цели изыскали в бюджете Полевского.

Гидрогеологические исследования в акватории водоёма проводились в течение восьми месяцев. В декабре специалисты озвучили результаты. Источников загрязнения водоёма оказалось несколько. Основные – это шламохранилища и отвалы Полевского криолитового завода, зона окисления медных руд и старые шахты Гумёшевского месторождения (они использовались в своё время как хранилища производственных отходов) и участок опытно-промышленной выработки меди фирмы «Уралгидромедь».

Что делать?

По результатам исследования разработан план мероприятий: строительство дамб, обустройство аэробных биоплато, нейтрализация вредоносных истоков известняком, изоляция отвалов старого серно-колчеданного карьера и другие. Всего на эти мероприятия потребуется около 55 миллионов рублей. Источник финансирования пока не определён. Администрация городского округа рассматривает областные и федеральные программы для получения средств на эти цели. Но без серьёзных денежных вложений говорить о нормативном качестве воды в реке Чусовой и, как следствие, в Верхнемакаровском водохранилище, откуда получает питьевую воду Екатеринбург, не приходится.

Кстати Глубоченский пруд был создан в XIX веке для обеспечения водой металлургических заводов города Полевского. Является памятником природы и памятником истории. Полевские рыболовы рассказывали, что до 2015 года в пруду водились форель, карп и белый амур. По имеющейся информации, сейчас деликатесной рыбы в пруду нет.

Верхний пруд раньше служил источником энергии для медеплавильного завода, а сейчас является источником технической воды для южной части города.

Северский пруд искусственно образован в 1738 году плотиной для нужд Северского железоделательного завода. Качество воды начало резко ухудшаться в 2011 году. Результаты лабораторных исследований, проведённых Центром лабораторного анализа и технических измерений по УрФО, показали избыточную концентрацию загрязняющих веществ в изливающихся шахтных водах, поступающих по старому руслу реки Железянки в Северское водохранилище. Сульфат-ионы превышают предельно допустимую концентрацию в 75 раз, фторид-ионы – в 191 раз, железо - почти в 11 тысяч раз.