Уральское «Переделкино»

Владимир Ушаков: «По одной из версий, в 1735 году в деревню Красная гора пришёл некий Сусой – сын Раскуина. Этот Сусой продал землю своего отца арамильским приказчикам. Её стали называть землёй Раскуина, или Раскуихой». Фото: «Диалог»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Владимир Ушаков многое делает для родной деревни Раскуиха и её жителей. Благодаря его инициативе сельчане своими силами отремонтировали мост через реку Чусовую. Владимир Витальевич взялся за создание народного музея в избе конца XIX века. Старый дом-развалюху он приобрёл на свои деньги, занялся его восстановлением и сбором будущих экспонатов. Собирая на протяжении семи лет материалы для книги о деревне, автор наткнулся на архивные сюрпризы.

В 50–60-е годы прошлого века Раскуиха, по меткому замечанию кинорежиссёра Владимира Краснопольского, для свердловской интеллигенции была чем-то вроде подмосковных Переделкино и Абрамцево. Здесь останавливались, отдыхали или оседали такие известные люди, как «маршал Победы» Георгий Жуков, фотограф Павла Бажова Иван Тюфяков, легенда Екатеринбургского драмтеатра Константин Максимов, советский писатель Семён Самсонов, заведующий книжным издательством Александр Асс и многие другие.

– Я переехал в Раскуиху из Екатеринбурга в 1991 году. Однажды побывав в этой небольшой деревеньке, я уже не смог жить без неё, – рассказывает Владимир Ушаков. – Мы купили дом бывшего крестьянина Карманова, начали его восстанавливать. А вскоре заинтересовался её историей, начал работать в архивах и библиотеке имени Белинского, изучал документы, краеведческую литературу. Однажды меня спросили, с чем связано название деревни, но объяснить я не смог. Так и загорелся желанием письменно изложить информацию, которую нашёл в архивах и готовил для музея деревни Раскуиха.

– Работая в архивах, удалось узнать то, что ещё не было известно краеведам?

– К примеру, я нашёл в архивных документах упоминание в 1722 году о жителях деревни Долгое Плёсо, в двух верстах от Раскуихи. И впоследствии обнаружил, что именно там находилась Долгоплющенская пристань, с которой полевской мрамор отправлялся по Чусовой через Каму и Оку в Санкт-Петербург. Пока больше нигде информации об этой деревне, Долгое Плесо, я не встречал. Я побывал на этом месте, там до сих пор лежит огромная глыба нашего мрамора. Этой глыбе 300 лет, и она лежит как память о том, что именно отсюда мрамор попадал в петербургские дворцы.

– Работа в архивах не дала информации для дальнейших поисков?

– Многие жители Раскуихи оказались тесно связаны с жизнью Павла Бажова. К примеру, Александр Асс был техническим редактором книги Бажова «Малахитовая шкатулка». О нём почти не писали, потому что отца Александра Соломоновича расстреляли в годы советской власти. Тот же фотограф Иван Тюфяков – был практически членом семьи Павла Петровича, у меня на руках почти весь его фотографический архив. Разве можно не написать о таких людях? Думаю, что темой следующего моего исследования станут жители Раскуихи, так или иначе связанные с творчеством Бажова.