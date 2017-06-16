Управляющие компании боятся содержать бывшие общежития

Потолки и стены бывшего общежития на Горького, 1а покрываются плесенью. Фото: «Диалог»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Три года назад все полевские общежития приобрели статус многоквартирных домов, и перед жильцами встал вопрос об их коммунальном обслуживании. Поскольку техническое состояние зданий оставляло желать лучшего, управляющие компании взяли под управление единицы из них. Большинство бывших общежитий пошли по пути создания ТСЖ, а два дома всё ещё остаются без управления и обрастают свалками.

Дома по улице Максима Горького, 1а и Розы Люксембург, 14 до сих пор находятся в состоянии коммунального сиротства: на содержание жилья договоров нет, аварийно-диспетчерского сопровождения нет, обслуживания мусоросборочными машинами тоже нет. В подвалах вода, по стенам плесень, вокруг дома – мусорные свалки.

Так выглядит общежитие на улице Розы Люксембург, 14. Фото: «Диалог»

Сейчас по прямым договорам с собственниками помещений Полевская коммунальная компания обеспечивает эти дома холодной водой и водоотведением, в отопительный сезон – ещё горячей водой и отоплением. На данные услуги выставляются счета.

Собственником большей части помещений в указанных домах является муниципалитет. По Жилищному кодексу заключать договоры с управляющей компанией могут только непосредственные пользователи коммунальных услуг – наниматели. Но инициативы от жителей не поступает, хотя, к примеру, Полевская коммунальная компания готова оказывать услуги по вывозу ТБО по прямым договорам.

Подвал дома на Горького, 1а, который каждую весну затапливает водой, тоже превращается в свалку. Фото: «Диалог»

Мусорные свалки силами городской администрации периодически вывозятся, но те быстро появляются на прежнем месте. За счёт местного бюджета в прошлом году на Р. Люксембург, 14 была отремонтирована крыша. На Горького, 1а в этом году заменят внутридомовые сети и электропроводку – по ходатайству администрации городского округа часть работ по программе капитального ремонта перенесена с 2025 года на 2017-й.

Администрация провела несколько конкурсов на определение для этих домов управляющей компании, но ни один из них не состоялся – содержать дом УК невыгодно. 31 мая объявлен новый конкурс. Возможно, дома под управление возьмут компании, которые сейчас только заходят на рынок ЖКХ (таковых три). В противном случае их жителям всё-таки придётся договариваться с УК об оказании конкретных услуг самостоятельно.