Ларец с каменьями

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Полевской – удивительный город, малахитовая шкатулка, да и только. Здесь и девка Азовка, и бабка Синюшка, и Великий Полоз, и всякие подземные богатства, про что сказывал дедушка Слышко мальчишке Паше Бажову на горе Думной. Ярко-розовые поляны иван-чая, изумрудная водная гладь выработанных карьеров, вековые сосны… Есть у нас даже деревня Кладовка, смысл названия которой меняется в зависимости от ударения.

Многим известно, что в Эрмитаже и Версальском дворце есть целые залы, отделанные полевским малахитом. К сожалению, изумительный по красоте и рисунку поделочный камень сейчас промышленным способом у нас не добывают, но зелёные камешки по-прежнему то тут, то там под ногами знатоки находят. И если приедете в наш город, сможем показать, где был Плоский холм (Гумёшки) – главный источник медной руды и малахита, известный Гумёшевский рудник.

Елена Рыбчак, главный редактор газеты «Диалог». Фото: «Диалог»

Газета основана в мае 1997 года.

в мае 1997 года. Выходит два раза в неделю , по средам и пятницам.

, по средам и пятницам. Тираж 5 000 экземпляров. В штате работает 13 человек.

5 000 экземпляров. В штате работает 13 человек. Распространяется на территории Полевского городского округа.

Несмотря на бурную деятельность человека, окрестности Полевского по-прежнему богаты змеевиком, родонитом, демантоидами. В начале XIX века были открыты золотоносные россыпи. Говорят, приостановленная разработка Зюзельского карьера немного с «золотым отливом», а щебень – это так, побочный продукт.

Богатейшие залежи мрамора, известняка притягивают взгляд промышленных инвесторов, в том числе и зарубежных. Иностранцы поставили у нас хорошие заводы и производят продукцию превосходного качества, в чём-то даже лучше, чем у себя на родине.

Сравнить, какой раньше была металлургия и какие сегодня внедрены высокие технологии, как далеко шагнул прогресс, в нашем городе можно наглядно. На территории Северского трубного завода (Трубная металлургическая компания) сохранён и отреставрирован уникальный комплекс времён Демидовых – историческая постройка, известная не только на Урале, но и в Европе – доменный цех, который даёт полное представление о производственной выплавке чугуна в позапрошлом веке. Лет 40 назад на заводской площадке даже снимались кадры известного фильма «Демидовы», домна там один из объектов, на фоне которого происходят события. Сегодня Северский трубный завод – это мощнейшее производство и современные технологии, которые позволяют выдерживать экологические стандарты. В прошлое ушли мартеновские печи с их многометровыми трубами и рыжим дымом.

Сегодня работа очень многих производственных компаний делает наш город известным. С одной стороны, это хорошо – укрепляется промышленный потенциал, есть основа для экономики муниципалитета.

С другой стороны, страдает экология.

Как ни крути, налицо шаткое равновесие между природой и освоением её богатств. От того, как активно будут промышленники заботиться о будущем здоровом экомире, будет зависеть красота и содержание нашей малахитовой шкатулки – города, сказочно богатого недрами и мастеровыми людьми. Интересно, о чём бы рассказал дедушка Слышко, родись он в наше время?

Полевской городской округ расположен в 50 км к юго-западу от Екатеринбурга. Город разделён прудами на северную и южную часть. Через городской округ проходит граница между Европой и Азией.

расположен в 50 км к юго-западу от Екатеринбурга. Город разделён прудами на северную и южную часть. Через городской округ проходит граница между Европой и Азией. Численность населения 70 276 человек.

70 276 человек. Площадь – 155 тысяч гектаров.