В Тугулыме 19 детям-сиротам вручили ключи от квартир

В церемонии вручения ключей приняла участие свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Фото: газета «Знамя Труда» / Сергей Кулаков

Новосёлами должны были стать всего 21 человек, но двое из них находятся в местах лишения свободы.

— В мае Фонд поддержки жилищного строительства выкупил у Талицкой строительной компании 21 квартиру за 28 миллионов рублей. Теперь ключи от них переданы новосёлам, — рассказал «ОГ» глава Тугулымского ГО Сергей Селиванов. — Это трёхэтажный 36-квартирный дом в микрорайоне Молодёжный. Дом возводился на деньги застройщика и был построен всего за 7–8 месяцев и сдан ещё в прошлом году. Для части детей-сирот фонд сразу выкупил жильё, они уже успели заехать туда. Застройщик надёжный, он строил дома для переселения из аварийного жилья. И мы в числе первых уже выполнили эту программу, переселив 178 человек из 22 аварийных домов.

По данным главы, в Тугулымском городском округе с 2012 по 2017 год квартирами был обеспечен 91 человек из категории детей-сирот. Они получили жильё в этом же микрорайоне Молодёжный. На учёте для получения жилья на территории состоит ещё 93 человека из данной категории. Из них право на получения жилья возникло у 45 человек — они достигли 18 лет.

— Кроме торжественной части — вручения ключей — был составлен договор с Фондом и областным министерством строительства и развития инфраструктуры, а также Уполномоченным по правам человека в Свердловской области на строительство ещё одного дома для детей-сирот. У нас для него уже подготовлена площадка, — добавил Сергей Селиванов.

По информации областного департамента информполитики, с начала 2017 года в регионе квартиры получили более 280 детей-сирот, а до конца года получат ещё 500. А с 2010 года на Среднем Урале жильё было выделено более 3,9 тысячи человек. Общий объём бюджетных ассигнований, фактически направленных за это время на строительство и приобретение жилья, составил почти 6,5 млрд рублей, из которых 5,3 млрд рублей — средства областного бюджета, более 1,1 млрд рублей — федеральной казны.

В 2017 году областным правительством на мероприятия по обеспечению жильём этой категории граждан пре-дусмотрено более 1 млрд рублей — 800 млн рублей из бюджета региона и 202,6 млн — от федерации.