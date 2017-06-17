«Горжусь, что взрослела вместе с городом»

Первыми жителями Лесного стала молодёжь, которая повзрослела вместе с юным городом. Фото: «Про Лесной»

Сегодня 70-летний юбилей отмечают город Лесной и его крупнейшее предприятие — комбинат «Электрохимприбор». В канун праздника первые жители Лесного, которые переехали сюда практически сразу после его основания, рассказали, как вырос и изменился молодой город за это время.

Тамара ПЛИШКИНА, 83 года:

— Я в составе группы 16–17-летних будущих работников завода приехала сюда 18 августа 1949 года после окончания ремесленного училища по специальности химик-лаборант. Нас было человек 50, потом остался 21 человек — остальные, не выдержав трудностей, разъехались. Очень трудно было привыкать к такой жизни: кругом ямы, колючая проволока и только ещё строятся бараки, ни горячей пищи, ни воды. Первое время жили в палатках. Воду брали из ям, фильтровали от глины, и пыли, готовили на кострах. Но город строился, рос и хорошел, а мы его благоустраивали, взрослели сами, учились и работали, создавали семьи. Разводов тогда не было, потому что молодёжь прошла тяжёлую жизнь, страна только восстанавливалась после войны. Мы растили детей, занимались спортом, в кружках художественной самодеятельности, общественной работой, сажали деревья. Люблю свой Лесной и горжусь, что взрослела вместе с ним.

Фото: «Про Лесной»

Михаил ЧЕРТОВИКОВ, 87 лет:

— Я приехал в Лесной 63 года назад после УПИ и прошёл на предприятии путь от мастера до главного инженера завода №1. Я запомнил Лесной посёлком из двух улочек — Ленина и Сталина (сейчас это Коммунистический проспект) — и двух десятков двухэтажных домов — в одном из них мы сейчас живём с супругой. Город очень изменился: красивые дома, магазины, даже пробки бывают, как в Екатеринбурге. Обязательно буду участвовать в праздничных мероприятиях — накануне нас поздравил мэр города, а сегодня будет праздничное шествие.

Фото: «Про Лесной»

Николай КАЩЕЕВ, 87 лет:

— Мы, будущие работники завода, приехали в Лесной в 1950-м году после стажировки в Москве. Технологию осваивали уже на месте, но прежде надо было смонтировать установку, мы делали это совместно с солдатами и заключёнными. Помню удивление, когда нас только подвезли к городу: спускаемся с холма, а перед нами — одна перекопанная и перепаханная улица. На заводе я работал мастером, затем технологом. В 1966 году я был назначен начальником производства изотопов — в этой должности и проработал до 1995 года. Жизнь градообразующего предприятия я подробно описал в книге «Моя история. Что было, то было».

Кстати Секретный завод и жилой посёлок на месте будущего Лесного начали строить в 1947 году. Первостроителями стали научные работники, послевузовская молодёжь, жители близлежащих населённых пунктов, заключённые исправительных учреждений. В марте 1954 года посёлок получил статус города и стал именоваться Свердловск-45. В 1967 году секретный завод стал именоваться «Электрохимприбор», а ЗАТО Свердловск-45 сменил название на «город Лесной» в 1994 году.