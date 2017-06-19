Нижний Тагил снова берёт коммерческие займы на общую сумму в 400 млн рублей

В администрации Нижнего Тагила уверены, что кредиты позволяют городу эффективно развиваться. Фото: Алексей Кунилов

Нижний Тагил, несмотря на большую закредитованность, снова берёт коммерческий займ. 23 мая муниципалитет объявил четыре электронных аукциона на предоставление кредита на общую сумму в 400 млн рублей.

Администрация города намерена взять эту сумму в коммерческом банке на условиях, схожих с потребительским займом. Установлен и срок действия кредита — 365 дней. Возникает вопрос — зачем городу вновь брать займ, если уровень муниципального долга составляет 1 млрд 177 млн рублей — около 10 процентов консолидированного бюджета города?

По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгении Черемных, цель займа — финансирование дефицита бюджета города и погашение муниципальных долговых обязательств.

— Кредиты нужны, чтобы ежемесячно снижать процентную нагрузку на бюджет города, и видя тенденцию, которую задаёт Центральный Банк, снижая свою процентную ставку раз в квартал, мы не можем оставлять свой кредитный портфель на уровне ставок по ранее заключённым кредитным договорам, — объяснила она, уточнив, что законодательство позволяет досрочно погашать старые кредиты за счёт новых.

Раз в два-три месяца муниципалитет объявляет конкурсы на предоставление кредитов, получает средства и гасит ими прежнюю задолженность. То есть город выбирает наиболее удобные и выгодные для себя варианты: последние 400 млн рублей были взяты под 9,1% и 9,04% годовых. При этом раньше муниципалитет брал средства под 10–11% в год.

За 2016 год муниципалитету удалось сократить задолженность перед подрядчиками вдвое. Во многом благодаря выгодному соглашению о долгосрочной аренде городского электросетевого комплекса с «Тагилэнергосетями». Весной прошлого года Нижний Тагил получил миллиард рублей — арендную плату за сети на 49 лет вперёд. Этими деньгами муниципалитет рассчитался с рабочими, ремонтировавшими драматический театр.

Рефинансирование под меньший процент снижает нагрузку на бюджет, но только на время. 400 миллионов рублей, взятых у банков сейчас, через год надо будет возвращать. И город снова возьмет новый займ? Евгения Черемных поясняет: при истечении срока кредитного договора город может подготовить документы для ещё одного перекредитования — взять новый займ, чтобы погасить старый.