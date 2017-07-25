Отходы горноуральского свинокомплекса отравляют поля

Отходы поступают в иловые карты для отстаивания, но не все они подвергаются обеззараживанию. Фото: Сергей Тюрин

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Жители села Лая Горно-уральского ГО и экологи-общественники регулярно жалуются в разные инстанции на местный свинокомплекс, который загрязняет отходами близлежащие поля и реки. На днях представители Нижнетагильской природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и Сельхознадзора проинспектировали работу агрокомплекса «Горноуральский». Результаты оказались столь впечатляющими, что прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела.

Стратегический объект

Свинокомплекс под Лаей был, без всякой иронии, объектом стратегическим. Решение о строительстве принималось на съезде партии в 1971 году. А на вводе второй очереди через 9 лет ленточку перерезал первый человек в Свердловской области — Борис Ельцин. Рядом с комплексом-миллионером построили посёлок для свиноводов. Отходы и бытовые, и производственные отправлялись тогда на нижнетагильские Западные очистные сооружения.

В 90-е годы комплекс, как и многие другие сельхозпредприятия, находился при смерти. Спасла его масштабная модернизация оборудования и грамотная селекция. Они дали хороший результат. Помогло и то, что в 2006 году предприятие вошло в федеральную программу национальных проектов по АПК. Сейчас на обновлённом свинокомплексе содержится свыше 42 тысяч голов скота.

Что касается утилизации отходов, то дорогостоящую советскую схему восстанавливать не стали. Для поселковых домов из областного бюджета выделили средства на установку очистных сооружений, а свинокомплекс перешёл на технологию, предусматривающую разделение фекальных отходов на твёрдые и жидкие фракции. Сливы направляли в иловые карты (отстойники). Навоз продавали, а очищенную и обеззараженную жидкость сливали на специально предназначенные для этого поля.

Горноуральские ароматы

Время от времени на отстойниках случались переливы, пахучие стоки заполняли окрестности, и жители, ругаясь, закрывали окна. По жалобам населения природоохранная прокуратура проводила проверки, и суд несколько раз назначал предприятию штрафные санкции, только этой весной агрокомплекс заплатил штрафы на 70 тысяч рублей. В последнее время единичные нарушения превратились в постоянные, на поля хлынули неочищенные стоки. Жители забили тревогу, и прокуратура отреагировала: в пределы свинокомплекса прибыл десант проверяющих. Сначала сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что работники свинокомплекса не озаботились обеззараживанием навозных стоков и допускают превышение предельной концентрации биологического загрязнения бактериями кишечной палочки в тысячу раз(!). Затем к исследованиям подключились специалисты Россельхознадзора.

— Во взятых образцах почвы установлено превышение предельно допустимой концентрации нитратного азота, меди и цинка. Ущерб, причинённый земельным участкам сельскохозяйственного назначения в результате химического загрязнения, составил свыше 7,5 миллиона рублей, — рассказал «ОГ» помощник природоохранного прокурора Нижнего Тагила Сергей Тюрин.

Кроме этого, была обнаружена самовольно вырытая траншея для стоков, чем также нанесён ущерб в 124 тысячи рублей. Прокуратура направила в Пригородный суд иск о возмещении убытков Горноуральскому городскому округу. Кроме того, материалы направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Сейчас отравленным землям требуется рекультивация, а системе утилизации отходов — основательная модернизация.