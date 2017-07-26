Глава Ивделя получил знак отличия

На торжественном моменте - награждении Петра Соколюка

В среду, 26 июля на заседании Совета глав муниципальных образований Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени главу Ивдельского городского округа Петра Соколюка. Указ об этом публикуется в печатной версии «Областной газеты» №135 от 27.07.2017.

Пётр Соколюк удостоился награды за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона.

Он возглавляет муниципалитет уже 16 лет, а в конце прошлого года возглавил Совет муниципальных образований Свердловской области, сменив на этом посту Михаила Астахова.