Земства 26 июля 2017, 20:40

Глава Ивделя получил знак отличия

На торжественном моменте - награждении Петра Соколюка

На торжественном моменте - награждении Петра Соколюка

В среду, 26 июля на заседании Совета глав муниципальных образований Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени главу Ивдельского городского округа Петра Соколюка. Указ об этом публикуется в печатной версии «Областной газеты» №135 от 27.07.2017.

Пётр Соколюк удостоился награды за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона.

Он возглавляет муниципалитет уже 16 лет, а в конце прошлого года возглавил Совет муниципальных образований Свердловской области, сменив на этом посту Михаила Астахова.

  • Опубликовано в №135 от 27.07.2017 
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