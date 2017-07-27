Колхозник Карапетян

Роберт Карапетян родился в Ереване, в 1980 году переехал на Урал. Фото: «Ачитская газета»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

– Вы спросили, как правильно называется моя должность? Отвечаю: я – колхозник. Мы очень хотим подняться на ноги. Работаем днями и ночами, чтобы сохранить в селе Верх-Тиса сельское хозяйство. Сколько проверок проходим в год – не сосчитать, – говорит директор ООО «Верхтисинское» Роберт Карапетян. В своё время он не побоялся возглавить умирающее хозяйство и не опустил руки, когда на складе произошла крупная кража.

Сам за рулём трактора

– Родной мой, надо возле фермы всё прибрать. У тебя есть час времени, скоро «газельку» привезут, куда-то ставить надо… – неспешно, даже убаюкивающе, течёт речь с непередаваемым красивым кавказским акцентом. Это директор ООО «Верхтисинское» Роберт Карапетян обращается с просьбой к своему сотруднику.

Роберт Завенович параллельно, разговаривая со мной, успевал решать кучу вопросов. И такая круговерть ежедневно. Лето – жаркая пора во всех отношениях. То запчасть у трактора полетела, то транспортёр на ферме вышел из строя, то горючка на исходе. Скоро созреют зерновые, только успевай – крутись.

В ООО «Верхтисинское» есть молочно-товарная ферма, на двух скотных дворах насчитывается 220 голов крупного рогатого скота. Валовой надой в сутки составляет 600 литров молока, надой на фуражную корову – 7 литров. Поголовье обслуживают две доярки, скотник и в пастбищный период – два пастуха.

С 2013 года в хозяйстве начали заниматься растениеводством, в 2017 году посеяно 120 гектаров зерновых культур, 70 гектаров пшеницы и 50 гектаров овса. Для обработки пашни и посевов ООО располагает шестью тракторами, тремя зерноуборочными комбайнами. Сейчас рабочие предприятия заняты силосованием трав, по плану необходимо заготовить 1800 тонн сочного корма. Механизаторов всего два человека, и в посевную, и в уборочную кампании Роберт Завенович сам садится за руль любого трактора и работает наравне со всеми.

37 лет на Урале

Роберт Завенович родился в 1963 году в Ереване. В Свердловск приехал в 1980 году и работал на заводе «Пневмостроймашина». Параллельно учился в Свердловском автодорожном техникуме на автомеханика. Затем получил высшее образование, окончив Лесотехнический институт. С 1985 года пошёл в предприниматели. Вчера, 27 июля, исполнилось 37 лет, как он стал уральцем.

С супругой Гаянэ они воспитали двоих детей. Дочь Рузанна живёт с родителями, работает в банке в Ачите. Сын Манвель проживает в Первоуральске и трудится тренером в конноспортивной школе. Помогают воспитывать внука и внучку.

Карапетян не побоялся в своё время возглавить умирающее хозяйство, взяв на себя обязанности по обеспечению работников ООО «Верх­тисинское» заработной платой. Кажется, что 11 тысяч рублей среднемесячной зарплаты – это копейки, но даже такие деньги нужно заработать, особенно на селе, где, кроме бюджетных организаций, практически некуда податься.

«Проникали через окно и сгружали всё, что попадёт на глаза»

Управление сельхозпредприятием – тяжёлая повседневная работа, не говоря уже о вопиющих случаях, которые никак нельзя предугадать.

– Недавно нас связали по рукам и ногам… не поверите – залётные воришки из Ачита. Я заметил, что на складах происходит хищение металлолома. Установил видеокамеру, и воры не заставили себя долго ждать. Они проникали на склад через окно, изнутри вскрывали двери, подгоняли машину и сгружали всё, что попадёт на глаза. На зерносушилке молодые люди просто сбили дверной замок, подъехали на транспорте и стали грузить последнее, что ещё представляло ценность в металлоломе, – вспоминает Карапетян.

В результате было похищено: 45–50 тонн металлических агрегатов, среди которых 41 электродвигатель с зерносушилки и зернодробилки, 11 гидроцилиндров, четыре колеса от трактора Т-150, два колеса от прицепного комбайна, четыре железных колеса от сцепки и ещё много чего.

– Это крах для производства зерна. Мы теперь не знаем, как будем сушить выращенные пшеницу и овес. На складе лежит ещё порядка восьми тонн прошлогоднего зерна, необходимого на комбикорм для кормления скота, но молоть-то нечем. Убытки только от молока, поскольку мы не додаём комбикорма коровам, в мае составили около восьми тонн, в июне и июле по 10 тонн.

Что интересно, личности расхитителей установлены, могу сказать только, что родители у всех – уважаемые люди в Ачите. Мной написано заявление в полицию, я показал полицейским и фотографии, и видео­съёмку. Не могу сказать, что следствие идёт ускоренными темпами, хотя все понимают, что наше производство сейчас вынужденно замрёт. Надеюсь, что те 1,5–2 миллиона рублей убытков, что мы понесли, будут возмещены. Но смогу ли я на них купить новое оборудование? Вряд ли. Пытался договориться с соседними хозяйствами, чтобы высушить зерно у них, но это такие расходы – овчинка выделки не стоит.

В поле идёт уборка трав на силос. Фото: «Ачитская газета»

«Только труд на земле может сделать человека счастливым»

В селе Верх-Тиса Роберт Завенович – уважаемый человек. Это к нему как к руководителю хозяйства обращаются, если нужно помочь организовать праздник в школе или в селе, решить какой-то вопрос, касающийся благоустройства. Например, перед Днём Победы, директор ООО «Верхтисинское» выделял средства на строительные материалы для проведения работ по установке новых мраморных плит на обелиске погибшим верхтисинцам в годы Великой Отечественной войны. Колхозник Карапетян, как он себя называет, считает, что увековечение памяти погибших за Родину – гражданский долг каждого. А также придерживается мнения, что только труд на земле способен сделать человека счастливым.