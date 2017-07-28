Бывший полицейский навёл порядок в Ачите

Андрей Ташкинов возглавляет территориальное управление с 2016 года. Фото: «Ачитская газета»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Ачитцы, рождённые до 1980-х, помнят, что в здании по улице Ленина, 11, можно было разрешить любую житейскую проблему, поскольку здесь располагался поселковый совет. Времена меняются, менялось и наименование органа местного самоуправления. Однако здание всё на том же месте, ачитцы всё так же идут с насущными проблемами к представителю местной администрации, которая именуется сегодня территориальным управлением.

Территориальные управления, которых в Ачитском районе 11 (Ачитское, Уфимское, Каргинское, Ключевское, Арийское, Заринское, Афанасьевское, Русскопотамское, Большеутинское, Верхтисинское, Бакряжское), сегодня не являются юридическими лицами, самостоятельно не распоряжаются бюджетными средствами, находятся в подчинении главы Ачитского ГО.

В апреле 2016 года начальником Ачитского территориального управления (ТУ) был назначен Андрей Ташкинов. В сентябре 2015 года он вышел на пенсию по выслуге лет со службы в отделе полиции. Когда ему поступило предложение возглавить местное ТУ, сомневался недолго: опыт работы с людьми солидный. Итак, позади год с гаком в должности начальника ТУ. О достижениях, планах, мечтаниях Андрей Анатольевич поведал нашему корреспонденту.

– Андрей Анатольевич, каковы были ваши первые шаги в должности начальника Ачитского территориального управления?

– Весной 2016 года был сильный паводок, и на плотине Верхнего пруда появилась угроза разрушения. Тогда силами добровольцев и с помощью работников жилищно-коммунального хозяйства угроза была ликвидирована. А дальше весна полностью вступила в свои права, за ней лето – работы хоть отбавляй. Организация работы по благоустройству территории посёлка, ликвидации несанкционированной свалки – вот мои первые шаги в должности. Тогда же, весной прошлого года, приступили к благоустройству кладбища.

– На кладбище появилась изгородь, дорога стала проезжей… Но вы один не могли проделать столь масштабную работу. Кто же помог?

– Конечно, один в поле не воин. Для строительства забора средства собирали, как говорится, всем миром: люди, у которых родственники покоятся на местном погосте, сдавали деньги, кто сколько сможет. В итоге получилась приличная сумма – восемьдесят тысяч рублей. Этих денег хватило на 130 метров металлического забора по фасадной стороне кладбища. В текущем году, кстати, тоже продолжили ремонт ограждения, сделали ещё 90 метров забора. А в прошлом году, как сумели, обустроили дорогу вокруг кладбища. И здесь действительно были добровольные помощники, жители Ачита, руководители предприятий.

– Вы регулярно ведёте приём граждан по личным вопросам. С чем сегодня приходят люди?

– Много вопросов опять же по части благоустройства Ачита. Это и уличное освещение, и ремонт дорог, и уборка опасных деревьев. И пусть не всё, с чем приходят к нам люди, в компетенции территориального управления, стараюсь вникнуть в любую проблему. Например, в прошлом году провели работу по восстановлению уличного освещения на улицах Пионерской, Кривозубова, Кусакина, Береговой, Чапаева. Оказано содействие по замене 40 ламп на уличных столбах других улиц райцентра.

Нынешней весной инициировали кронирование и удаление 180 опасных деревьев. Эта работа шла на средства местного бюджета.

– Расскажите, что было сделано в последнее время в рамках благоустройства посёлка?

– Сейчас ведётся ремонт дороги по улицам Новой и Юбилейной. В начале лета привели в порядок пляж на Среднем пруду: поставили четыре лавочки, построили туалет.

– Ачитское территориальное управление практикует организацию конкурса по благоустройству. Расскажите о нём.

– Это традиционный конкурс на присвоение звания «Дом высокой культуры и быта» ко Дню посёлка, он проводится на протяжении многих лет. Наша конкурсная комиссия выявляет лучшие домохозяйства, затем на празднике посёлка владельцев домов чествуют и вручают соответствующую табличку для размещения на фасаде дома.

– Каковы планы на ближайшее время?

– Сейчас мы готовимся ко Дню посёлка, празднование которого традиционно проходит в августе. В центральном парке установим дополнительно шесть лавочек. Планируем закончить благоустройство детской площадки по улице Лесной. Работа с населением по благоустройству придомовых территорий также будет продолжаться. Не секрет, что сознательность присуща не всем жителям посёлка, некоторым по несколько раз приходится напоминать о приведении в порядок придомовой территории. И планы, собственно, направлены на одно – оказание посильной помощи населению ежедневно.