Влюблённые в Ачитский район

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В рамках проекта «Вместе» Ксения Лебедева, главный редактор «Ачитской газеты», рассказывает об Ачитском районе и о своём издании.

Если бы я вдруг вздумала оставить газету, то меня привлекла бы сфера туризма. Даже сон приснился однажды: будто я в роли гида по Ачитскому району.

Ачитский район имеет богатейшую историю. Но пока, к сожалению, исторические сведения носят разрозненный характер и ждут своего часа в разных архивах.

Начало есть. Много сделано в области краеведения директором школы и журналистом районной газеты в 1960-х – начале 2000-х годов Николаем Захаровым, лауреатом премии им. Бажова, первым почётным гражданином Ачитского района, который называл Ачитский район Западными воротами Свердловской области. Ценен изыскательский вклад другого краеведа, которым гордится Ачитский район, – Александра Трофимова, бывшего сотрудника районной газеты. Оба начинали практически с нуля и посвятили всю жизнь изучению истории родного края. Свой вклад внёс Пётр Сысолятин, в советское время возглавлявший район, ныне почётный гражданин Ачитского городского округа, собравший информацию о памятниках природы в Ачитском районе в книге «На водоразделе Приуралья».

Ксения ЛЕБЕДЕВА, главный редактор «Ачитской газеты». Фото: «Ачитская газета»

Газета основана в 1931 году.

в 1931 году. Выходит 1 раз в неделю по четвергам.

1 раз в неделю по четвергам. Тираж 1 210 экземпляров. В штате – 6 человек.

1 210 экземпляров. В штате – 6 человек. Территория распространения – Ачитский ГО.

Их дело продолжается. Много лет местный краевед Василий Бабин, преподававший в своё время историю в Ачитском профессиональном училище, собирает материалы для книги об Ачитском районе. Книга эта под его авторством уже вторая, она будет включать более обширные сведения из разных источников.

Общественные организации, Совет ветеранов и общество краеведов уже несколько десятилетий поднимают вопрос о создании районного краеведческого музея в р.п. Ачит, который стал бы хранителем истории. Накоплены уникальные сведения по национальной культуре татар и марийцев, которые составляют значительную часть населения района.

Растёт потребность в изу­чении своего родного края у жителей, многие интересуются своими корнями, составляют родословные. Поэтому становятся популярными школьные музеи, которые созданы и поддерживаются энтузиастами-педагогами. Много есть мест и зданий, связанных с историческими событиями, но не имеющих статус исторических памятников. И в этом направлении – работы непочатый край. Строятся здания и сейчас – детские сады, школы, пришкольные корты и стадионы по программам софинансирования из областного и местного бюджетов. Исторические события происходят у нас на глазах, и кто-то тоже должен уметь рассказать впоследствии, как это было.

Но главная уникальность района – его природа: чистые пруды, где плавают гордые лебеди, речки, где блестят чешуёй хариус, окунь, карп, родники и ключики в берёзовых лесах и сосновых борах. А воздух, напоённый духмяным ароматом медовых трав, настолько густ, что хоть ложкой его ешь – наедайся!..

«…И я с детства влюблён в мой Ачитский район» – это строчки из неофициального гимна Ачитского района, слова и музыку к которому написали Людмила Мангилева и Елена Мозолева. Это – правда.

Ачитский городской округ расположен на юго-западе области в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и предуралья.

расположен на юго-западе области в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и предуралья. Численность населения: 16 132 человека.

16 132 человека. Общая площадь: 2 076 км2.