Земства 28 июля 2017, 06:00

Влюблённые в Ачитский район

Ксения Лебедева

Сюжет

Вместе
Цикл материалов о территориях Свердловской области.



В рамках проекта  «Вместе» Ксения Лебедева, главный редактор «Ачитской газеты», рассказывает об Ачитском районе и о своём издании.

Если бы я вдруг вздумала оставить газету, то меня привлекла бы сфера туризма. Даже сон приснился однажды: будто я в роли гида по Ачитскому району.

Ачитский район имеет богатейшую историю. Но пока, к сожалению, исторические сведения носят разрозненный характер и ждут своего часа в разных архивах.

Начало есть. Много сделано в области краеведения директором школы и журналистом районной газеты в 1960-х – начале 2000-х годов Николаем Захаровым, лауреатом премии им. Бажова, первым почётным гражданином Ачитского района, который называл Ачитский район Западными воротами Свердловской области. Ценен изыскательский вклад другого краеведа, которым гордится Ачитский район, – Александра Трофимова, бывшего сотрудника районной газеты. Оба начинали практически с нуля и посвятили всю жизнь изучению истории родного края. Свой вклад внёс Пётр Сысолятин, в советское время возглавлявший район, ныне почётный гражданин Ачитского городского округа, собравший информацию о памятниках природы в Ачитском районе в книге «На водоразделе Приуралья».

Ксения Лебедева, главный редактор «Ачитской газеты»

Ксения ЛЕБЕДЕВА, главный редактор «Ачитской газеты». Фото: «Ачитская газета»

  • Газета основана в 1931 году. 
  • Выходит 1 раз в неделю по четвергам.
  • Тираж 1 210 экземпляров. В штате – 6 человек.
  • Территория распространения – Ачитский ГО.

Их дело продолжается. Много лет местный краевед Василий Бабин, преподававший в своё время историю в Ачитском профессиональном училище, собирает материалы для книги об Ачитском районе. Книга эта под его авторством уже вторая, она будет включать более обширные сведения из разных источников.

Общественные организации, Совет ветеранов и общество краеведов уже несколько десятилетий поднимают вопрос о создании районного краеведческого музея в р.п. Ачит, который стал бы хранителем истории. Накоплены уникальные сведения по национальной культуре татар и марийцев, которые составляют значительную часть населения района.

Растёт потребность в изу­чении своего родного края у жителей, многие интересуются своими корнями, составляют родословные. Поэтому становятся популярными школьные музеи, которые созданы и поддерживаются энтузиастами-педагогами. Много есть мест и зданий, связанных с историческими событиями, но не имеющих статус исторических памятников. И в этом направлении – работы непочатый край. Строятся здания и сейчас – детские сады, школы, пришкольные корты и стадионы по программам софинансирования из областного и местного бюджетов. Исторические события происходят у нас на глазах, и кто-то тоже должен уметь рассказать впоследствии, как это было.

Но главная уникальность района – его природа: чистые пруды, где плавают гордые лебеди, речки, где блестят чешуёй хариус, окунь, карп, родники и ключики в берёзовых лесах и сосновых борах. А воздух, напоённый духмяным ароматом медовых трав, настолько густ, что хоть ложкой его ешь – наедайся!..

«…И я с детства влюблён в мой Ачитский район» – это строчки из неофициального гимна Ачитского района, слова и музыку к которому написали Людмила Мангилева и Елена Мозолева. Это – правда.

  • Ачитский городской округ расположен на юго-западе области в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и предуралья.
  • Численность населения: 16 132 человека.
  • Общая площадь: 2 076 км2.
  • Опубликовано в №136 от 28.07.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 июля)

Борис Кривоусов стал почётным гражданином Верхней Пышмы в 58 лет. Неизвестный фотограф
Директор медеэлектролитного завода стал почётным гражданином Верхней Пышмы

«Реальный театр»

«Реальный театр»