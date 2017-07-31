Нижний Тагил готов принять жителей бараков из соседних городов

В Верхней Туре предпочли обходиться при переселении своими силами. Фото: Галина Соколова

В пятницу глава Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что город, справившийся с программой по переселению граждан из ветхого жилья, готов предоставить квартиры нуждающимся из ближайших городов.

Программу по расселению 87 домов, признанных аварийными до 2012 года, Нижний Тагил завершил досрочно. На фоне низкой покупательной способности жителей застройщики готовы предложить жильё переселенцам из малых городов как в уже готовых к заселению многоэтажках, так и в строящихся.

— Если вопросы переезда будут отработаны, то это станет огромным подспорьем для развития строительной индустрии Нижнего Тагила, — считает глава города Сергей Носов.

Слова мэра Интернет разнёс по соседним городам, и обитатели бараков в глубинке стали обсуждать, насколько привлекателен для них большой рабочий город. Мнения потенциальных переселенцев разделились: одним понравилась перспектива стать жителями Нижнего Тагила, другие не согласны попрощаться с чистым воздухом и тишиной. Впрочем, этот вопрос пока на уровне предложения: договорённостей между муниципалитетами нет.

Глава Кушвы Михаил Слепухин заявил, что никаких предложений ему от нижнетагильской администрации не поступало. При этом он категорически против переселения жителей своего округа на другие территории.

— В ветхих домах сейчас проживают в основном пожилые люди либо жители с низким уровнем дохода. Мы никого не отдадим, будем строить жильё сами, — объяснил ситуацию кушвинский мэр.

Между тем дела с расселением аварийных домов в Кушве и соседней с ней Верхней Туре действительно идут не лучшим образом. Главы этих муниципалитетов недавно получили представления от прокуратуры — завершить строительство домов, которые возводятся по программе переселения, до 1 сентября 2017 года.

— Со строительством дома в посёлке Баранчинском на 32 квартиры мы опаздываем примерно на месяц, — рассказал «ОГ» Михаил Слепухин, — обидно, что этим фактом портим репутацию городского округа, в котором за последние годы произошло столько хороших событий. Но я по-прежнему рад, что мы не пошли лёгким путём — не стали приобретать жильё для обитателей бараков на вторичном рынке. Всё-таки каждая новостройка придаёт динамику городскому укладу.