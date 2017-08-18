Земства 18 августа 2017, 06:00

В районной библиотеке открыли уличный читальный зал

Сергей Дюндин
Единственное, от чего зависит работа читально-игровой площадки, это погода, которая в нынешнее лето горазда на сюрпризы. Фото: «Пышминские вести»

Единственное, от чего зависит работа читально-игровой площадки, это погода, которая в нынешнее лето горазда на сюрпризы. Фото: «Пышминские вести»

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В районной детской библиотеке работает читально-игровая площадка. Её особенность в том, что находится она… под открытым небом.

Оформлением уличного «читального зала» занималась ученица Пышминской школы Ксения Суендыкова. Она украсила стену у входа в библиотеку своими рисунками. Открылась читально-игровая площадка праздником шаров. Сейчас дети регулярно приходят в уличный читальный зал. Кто-то действительно читает книги, перелистывает журналы, другие играют в шашки, собирают пазлы, участвуют в конкурсах.

  • Опубликовано в №150 от 18.08.2017
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Областная газета Свердловской области

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