На пышминских дорогах увеличилось число пьяных водителей

В 2017 году уголовное наказание за пьяную езду получили 14 человек. Фото: Александр Зайцев

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Сколько душ загубили наши исконные «авось» и «небось». На территории Пышминского городского округа за семь месяцев этого года выявлено 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В 2015 году эта цифра равнялась 63, в 2016-м – 53. А вот отказываться от прохождения медицинского освидетельствования стали меньше. Практика показывает, что соблазну покрутить баранку в пьяном виде в большинстве своём поддаются мужчины зрелого возраста, имеющие большой водительский стаж. Молодёжи в этой категории практически нет.

Аварии с участием нетрезвых водителей продолжают происходить на всей территории России. Что касается Пышминского района, то здесь цифры статистики выросли в четыре раза: одно ДТП за семь месяцев 2016 года против четырёх, зафиксированных за этот же период в нынешнем году.

Радует, что остались ещё сознательные граждане, которые, выпив лишь рюмку алкоголя, за руль не садятся. Ведь понимают: пьяный за рулём – преступник.

– У меня отношение к таким водителям крайне негативное. Загублены сотни детских жизней, – говорит водитель с 21-летним стажем Виктор Кобелев. – В народе не зря говорят – горбатого могила исправит. Поэтому нужно лишать таких потенциальных убийц права управлять авто, конфисковывать транспорт и штрафовать на большие суммы.

Госавтоинспекторы бьют тревогу, ведь пьяных, видимо, не пугают ни штраф в 30 тысяч рублей, ни перспектива лишения прав.

– Несмотря на все мероприятия, организованные нашим отделением ГИБДД для выявления грубых нарушений правил дорожного движения, водители продолжают выпивать за рулём и становиться виновниками ДТП с тяжёлыми последствиями, – говорит начальник Пышминского отделения ГИБДД Антон Обоскалов. – Мы просим всех остальных участников дорожного движения не относиться к ситуации равнодушно и помогать нам бороться с пьяными водителями.

Цифры «пьяных покатушек» летом традиционно увеличиваются. К примеру, в минувшие выходные, по данным отделения ГИБДД по Пышминскому району, два водителя катались подшофе. Один автомобилист, управлявший машиной навеселе, впервые попал в поле зрения инспекторов, а вот второй, причём на мопеде, оказался «рецидивистом».

Не знаю, что ещё должно случиться, чтобы грянул гром и мужик перекрестился. Количество желающих прокатиться с алкогольным туманом в голове, уже будучи разок лишёнными прав, не уменьшается. В 2015 году уголовное наказание за пьяную езду получил один человек, в 2016-м уже десять, в этом – 14. Если человек, имеющий право на ношение огнестрельного оружия, уложит кого-нибудь наповал, вряд ли он ещё когда-нибудь получит легальную возможность носить ствол. На мой взгляд, пьяных любителей прокатиться стоит лишать водительского удостоверения навсегда. Если водитель один раз уже был лишён прав, то за время пешеходного своего существования должен осознать своё нарушение. И если он повторяет то же самое, стало быть, действует вполне осознанно.