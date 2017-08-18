В Пышме стали снова обучать трактористов

Семён Егоров (слева) и Михаил Пульников учатся в филиале и проходят практику в СПК «Калининский». Фото: «Пышминские вести»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В вузах кампания по приёму документов завершена, а в средних специальных учебных заведениях она продолжается. Принимает документы и Пышминский филиал Камышловского гуманитарно-технологического техникума, причём не на строительные специальности, как в прошлом году, а на сельскохозяйственные. С чем связана смена образовательных направлений и оправдана ли она – об этом наш разговор с заведующей филиалом КГТТ Светланой Кумпан.

– Как идёт приёмная кампания?

– В этом году объявлен набор по профессиям «автомеханик», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Последние два года мы не набирали трактористов, и когда в этом году министерство обнародовало контрольные цифры приёма, мы даже немного растерялись: «Вдруг не пойдут к нам ребята..?», но на сегодняшний день у нас группы практически укомплектованы. Хотят у нас учиться и пышминцы, и ребята из сёл и деревень района.

– Вы рисковали в какой-то степени, когда решили, что нужно вернуть обучение по профессии «тракторист»…

– В том, что это нужно сделать, нас убедил опыт нашего вечернего отделения. Это курсовая переподготовка для уже имеющих ту или иную категорию и желающих получить новую, то есть для взрослого населения, для работающих мужчин. Видимо, в близлежащих учебных заведениях обучение по профессии «тракторист» прекратили. Мы начали такую подготовку с декабря, и открываем одну группу за другой. Много учащихся не только из нашего района, приезжают из Талицкого, Камышловского районов. Обучение платное, не каждый сельский житель эту плату потянет, мы и решили, что нужно вернуть обу­чение по профессии «тракторист», и не ошиблись.

– Насколько осознанный выбор поступающих к вам ребят? Не секрет – было время, когда филиал, в прошлом – училище, рассматривался только как запасной вариант.

– Да, в 2008–2009 годах школьники, никуда не поступившие, приходили к нам. Сегодня политика государства изменилась – сельскому хозяйству уделяется пристальное внимание. Кроме того, слышим, что рынок труда перенасыщен менеджерами, юристами, экономистами, а рабочих профессий не хватает, поэтому ребята осознанно хотят выучиться на тракториста, автомеханика, тем более они, их родители знают, что в нашем филиале можно получить несколько квалификаций.

Светлана Кумпан, заведующая Пышминским филиалом Камышловского гуманитарно-технологического техникума. Работает в этой должности 10 лет. Фото: «Пышминские вести»

– Отслеживаете ли вы судьбу выпускников? Чувствуете ли за них ответственность?

– В течение трёх лет после окончания техникума – обязательно. Ребята приходят к нам – и просто в гости, и для встреч с учащимися. Рассказывают, где работают. Многие устраиваются на предприятия Пышминского городского округа по специальности. Тесно мы работаем с СПК «Калининский», ООО «Дерней», СПК «Колхоз имени Кирова». Если наши выпускники из тех сёл, где расположены эти хозяйства, мы уверены, что они осядут там. Мы наблюдаем ещё одну тенденцию. Ребята, которые трудоустроились в хозяйствах, смотрят дальше в будущее и получают у нас же среднее профессиональное образование – это специальность «механизация сельского хозяйства» – чтобы иметь возможность работать руководителями среднего звена.