Записки бёрдвотчера

Елена Журавлёва на фотоохоте. Фото: «Пышминские вести»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

…56. Черноголовый чекан. 57. Орлан-белохвост. 58. Певчий дрозд… В очередной раз перепроверяю список. На сегодняшний день в нём шестьдесят три вида. Шестьдесят три вида идеальных созданий, сотворённых природой и эволюцией. Я – бёрдвотчер. Птицы – это моя страсть.

С чего она началась? Менее десятка лет назад, будучи современным коммивояжёром, я отправилась в очередную одинокую командировку. Директорские планы занесли меня на пустынную дорогу в Сухоложском районе. Неожиданно на одной из полян я увидела, как… плыли они. Я остановила машину и сдала назад. Это была пара журавлей с рыжим птенцом недель трёх от роду. Их вид меня настолько очаровал, что вспоминалось мне, будто бы над птичьими головами был ореол, как у святых на иконах.

*Birdwatcher (англ. bird – птица, to watch – наблюдать, смотреть) – человек, который наблюдает за птицами, фотобёрдвотчер – человек, который наблюдает за птицами и фотографирует их

Чёрный коршун. В наших краях птица обычная. На свалке их летает особей по 10, особенно ранней весной, когда реки ещё не вскрылись, а насекомые не вылезли. Фото: «Пышминские вести»

Дома я узнала о вероятности наличия ореола на головах журавлей, но не нашла подтверждения возможности обитания, а уж тем более размножения данного вида птиц в наших широтах. Венценосный журавль обитает в странах Африки, полу­острова Индостан и ряде других тёплых краев. Так началась моя любовь! Так я стала бёрдвотчером.

Чем бы мы ни увлекались, дух соперничества глубоко и прочно сидит в каждом из нас. Поэтому конкурсы есть практически в каждой сфере жизнедеятельности человека. У бёрдвотчеров тоже есть свой, называется он «Большой год». Берёт он своё начало в далёком 1934 году, когда американец Роджер Тори Петерсон опубликовал книгу «Birds of North America» («Птицы Северной Америки»), которая выдержала шесть изданий и принесла ему мировую известность.

С тех пор многие любители птиц пытались найти и своими глазами увидеть все виды, описанные Петерсоном. Удалось ли это кому-либо – неизвестно, ведь ни правил, ни организаторов не было. И только в 1969 году Американская ассоциация по птицам (примерно так по-русски) стандартизовала правила конкурса. С тех пор мания наблюдать за птицами, считать их виды расползлась по всему миру.

Я участвовала в конкурсе в 2014 году. С результатом 86 видов заняла почётное непоследнее место. Во время вылазок в лес или поле сердце моё останавливается, как только я выхожу из машины во всём обмундировании: 550-миллиметровый объектив, бинокль и полевая «библия» ВадимаРябинцева «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири».

Глухарь. Залетел зачем-то в посёлок. Пришлось лазать по чужим огородам, чтобы за ним понаблюдать. Фото: «Пышминские вести»

По данным Вадима Константиновича, вышеупомянутые три региона вмещают в себя 446 видов птиц, оседлых и кочующих. Среди них те, вид которых можно определить издалека. Это всем с детства знакомые сорока обыкновенная (есть ещё голубая сорока), серая ворона, глухарь, тетерев, скворец, воробей, свиристель, снегирь, чибис.

При всём личном небогатом опыте у меня уже есть незабываемая встреча, которую я вспоминаю при любом удобном случае. Однажды в сказочных по красоте трифоновских колках я наблюдала за птицами, там была лишь лесная мелочёвка: горихвостка, пара серых лесных коньков да гаичка-пухляк. Вдруг тишину леса резанул резкий треск веток. Я затаилась. Из-за бугра выскочила огромная чёрная птица. «Ворон!» – подумала я на секунду, но нет – голова слишком маленькая, клюв огромный, крылья выступают за хвост и красная шапочка. Это желна! Чёрный дятел. Птица очень пугливая, её нередко можно услышать, а вот увидеть – крайне редко. Мне повезло.

И напоследок – трогательный миф о птицах: говорят, что птица – это душа умершего ребёнка. Берегите птиц.

кстати На одном из водоёмов района сотрудник «Пышминских вестей» Александр Кирьянов сфотографировал необычную птицу. Елена Журавлёва помогла нам определить её вид. Оказалось, это круглоносый плавунчик. На Урале он не живёт, гнездится в тундре и лесотундре (Салехард, Норильск). А на зиму мигрирует поближе к тропическим морям. У нас, видимо, оказался во время миграции.