Пышма. Не Верхняя, не Нижняя – Настоящая

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Название «Пышма» в Свердловской области довольно распространённое. Что тут поделаешь – раз есть река с таким именем, то появились на её берегах и Старопышминск, и Новопышминское, и Верхняя Пышма, и просто Пышма.

Последняя – это наш посёлок, центр Пышминского городского округа. Мы находимся почти посредине между Екатеринбургом и Тюменью. Нас часто путают с Верхней Пышмой, и это имеет разные последствия – иногда комические, иногда драматические. Как-то в нашу Пышму должен был приехать известный российский актёр Александр Панкратов-Чёрный. Зрители его ждали с нетерпением в районном Доме культуры, а он в это время в спешке в Верхней Пышме разыскивал этот самый РДК. Разобрались. Только спустя несколько часов приехал к нам Александр Васильевич, публика его дождалась.

Ирина ВИНОГРАДОВА, главный редактор газеты «Пышминские вести». Фото: «Пышминские вести»

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Или другой случай. Умер человек в больнице в Екатеринбурге. Родственники за ним приезжают, а им говорят, мол, уже отправили тело в Пышму, в морг. А у нас и морга давно нет. Оказалось, отправили в Верхнюю Пышму.

Изрядно надоела нам эта путаница. В прошлом году, когда райцентр праздновал 370-летний юбилей с момента образования, было решено, что наш посёлок – Пышма не Верхняя, не Нижняя, а Настоящая, и это название украсило логотип праздника.

Да, подходит к завершению четвёртая сотня лет истории пышминской земли. Крестьяне Пышминской слободы, как это установил местный краевед Валерий Томаткин, давно и основательно занимающийся изучением родного края, строили Камышловскую и Красноярскую слободы, Екатеринбург, Алапаевский завод и Катайский – под Челябинском.

Конечно, пышминцы в первую очередь не строители. Край наш сельскохозяйственный, поэтому гремели на всю область имена пахарей и животноводов: картофелевода Игоря Сыскова, председателей колхозов Ефима Белькова и Степана Соседкова, свинарки Анны Алексеевой.

Мы и сегодня умеем трудиться, но в настоящее время растим спортсменов. Четырёхкратный чемпион мира по гиревому спорту Михаил Квашнин – наш, как и Юлия Скрябина, серебряный призёр чемпионата Европы в группе юниорок по зимнему триатлону, как и Артём Клементьев, победитель всероссийской велогонки, прошедшей в Тюмени.

Это повод для гордости. Есть повод и для раздумий. Любители спорта имеют возможность заниматься на двух прекрасных пышминских стадионах, а жители некоторых улиц и дворов в ненастье чертыхаясь топают по грязи. Есть в районе три стабильно работающих сельхозпредприятия, а два бывших опытно-производственных хозяйства, являющихся государственной собственностью, пережили не одно банкротство, растеряли все кадры, отменный скот пошёл под нож. По сёлам Чернышёво и Тупицыно давно проложен газопровод, а газа жители не могут дождаться. Вот такие противоречия. Но для любого процесса развития противоречия характерны. Потому что их преодоление – это и есть развитие. Ну, а пишут обо всём этом «Пышминские вести».

Пышминский городской округ расположен в юго-восточной части Свердловской области. Пышма – административный центр округа, в целом в его границах находятся 44 населённых пункта

расположен в юго-восточной части Свердловской области. Пышма – административный центр округа, в целом в его границах находятся 44 населённых пункта Население – 19 537 жителей (по данным на 1 января 2017 г.)

– 19 537 жителей (по данным на 1 января 2017 г.) Площадь Пышминского района – 1899,1 км2