Сельское хозяйство в Верхотурском ГО поднимают семьи

Новеньким трактором гордятся два Романа Андриенко – отец и сын. Фото: Надежда Андриенко

Сюжет «Дело за малым»

Рассказываем о людях из небольших населённых пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и стали незаменимыми для земляков.

В этом году верхотурские животноводы удвоили сдачу сырья на молокозаводы, а поставки мяса увеличили в десять раз. И всё – благодаря таким семьям, как Роман и Надежда Андриенко из деревни Лебедева. Семья работает на собственном фермерском хозяйстве: продаёт мясо и сдаёт молоко на заводы. Сейчас их ферма – одна из крупнейших в окрестностях Верхотурья.

Роман и Надежда переселились в деревню Лебедева в 1990-е, перебравшись к родственникам из ближнего зарубежья. Именно в Верхотурском районе они познакомились, поженились и завели подсобное хозяйство. Сейчас Роман зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

– Начинали с одной коровы, а сейчас в стаде 60 голов, из них 45 – дойные. Ещё есть бараны, свиньи. Продаём и телят живым весом. Для помощи в хозяйстве и для души начали разводить лошадей. В нашем табуне их уже восемнадцать, – рассказала о растущем бизнесе Надежда Андриенко.

Андриенко поднимают не только сельское хозяйство округи, но и демографию. В семье пятеро наследников, старшие уже стали настоящими помощниками в хозяйстве. Больше всего юным Андриенко нравится возиться с лошадями.

Пять лет назад семья в числе первых получила грант на развитие фермы – на миллион рублей Андриенко приобрели трактор, навесные грабли и доильную установку. 200 тысяч рублей, предоставленных семье на обустройство быта, пошли вместе со взятым кредитом на покупку машины УАЗ «Патриот Пикап». Аналогичный грант в числе первых получило фермерское хозяйство Александра Шишкина из деревни Воронская.

Этот год, получивший от многих аграриев статус неурожайного, для верхотурских фермеров оказался весьма продуктивным. По сравнению с прошлым годом объёмы по производству молока возросли в два раза и составили 400 тонн. Мяса в том году сдали совсем немного – 7,8 тонны, а сейчас показатель вырос до 80 тонн. Могло быть и больше, уверяют фермеры. Сдерживают отсутствие бойни и трудности со сбытом продукции.

– Не все наши фермеры занимаются производством молока и мяса. Например, Александр Пинягин в селе Красногорском занимается выращиванием картофеля. Состоит в реестре хозяйствующих субъектов и жительница посёлка Калачик Анжелика Гильманова. Она специализируется на заготовке кормовых культур. Александр Захаров из Воронской разводит крупный рогатый скот, – рассказала «ОГ» главный специалист по развитию крестьянско-фермерских хозяйств Верхотурского управления АПК Наталья Мохова.

В ведении Верхотурского управления агропромышленного комплекса и продовольствия необъятные территории – от Нижней Туры до Ивделя. Заниматься здесь сельским хозяйством весьма рискованно из-за суровых погодных условий. Основатель российской селекционной науки Николай Вавилов отнёс все районы, лежащие выше 60-й широты, к Крайнему Северу. Но 52 фермера, работающих в северных муниципалитетах, этого, похоже, не пугаются. Наши северные территории не претендуют на звание житницы Свердловской области. Однако старания фермеров, живущих недалеко от полярного круга, вызывают уважение.