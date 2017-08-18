Якоб подарил Носову голубые ели

«Аллею дружбы» Сергей Носов (слева) и Александр Якоб (справа) высадили вместе. Фото: Галина Соколова

Семь голубых елей (по числу районов в Екатеринбурге) стали подарком от областной столицы Нижнему Тагилу в честь его 295-летия. Эту семейку ёлочек возле цирка посадили глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и нижнетагильский мэр Сергей Носов.

Сергей Носов и Александр Якоб не впервые вместе взялись за лопаты. Два года назад на открытии набережной «Тагильская лагуна» они также садили ёлочки. С тех пор межмуниципальное сотрудничество проявляется во многих сферах. Особенно много тагильчане позаимствовали у столичных соседей в реализации культурных проектов.

– Тагильчане положительно оценили первый для Нижнего Тагила опыт организации в День города театралиады, а также проведение выставки современного искусства. Все это мы увидели в Екатеринбурге и решили перенять этот опыт. Практика показала – очень удачно, – рассказал Сергей Носов перед посадкой елей.

Александр Якоб объяснил подарок от екатеринбургской мэрии повышенным вниманием тагильчан к экологии и благоустройству города. Екатеринбуржцы решили помочь соседям сделать муниципалитет-именинник ещё привлекательнее.

– Каждый раз, приезжая, вижу позитивные изменения в Нижнем Тагиле. Всё в нём становится лучше, даже небо, – признал Александр Якоб.