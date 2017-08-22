Вот как выглядит признание в любви к населённому пункту, сделанное в пластике . Фото: Сергей Карпов/ПроСосьву.ру

В Сосьве научились печатать сувениры на 3D-принтере. Как сообщает портал ПроСосьву.ру, устройство купил для своих воспитанников руководитель кружка робототехники «Джойстик» в поселковом Доме детского творчества Сергей Карпов. ​​​​​​Потренировавшись на изготовлении кубиков, на принтере начали печатать более сложные вещи, например, статуэтки «Я люблю Сосьву» или «Я люблю Кошай».

На День физкультурника с помощью принтера напечатали двенадцать свистков с надписью «2017» и гербом Сосьвинского округа. Осенью педагог намерен набрать отдельную группу по 3D-моделированию — на уроках ребята будут создавать и распечатывать собственные проекты.