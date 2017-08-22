Теперь за подключение к газу можно будет рассчитаться региональным маткапиталом

В дом Светлицких из Сысерти газ проведён. Однако не все многодетные семьи области могут позволить себе подключиться к голубому топливу. После вступления в силу поправок к закону о региональном маткапитале ситуация изменится. Фото: Александр Зайцев

С 1 января 2018 года вступают в силу поправки в Закон Свердловской области «Об областном материнском капитале», принятые на одном из последних заседаний Законодательного собрания. Теперь средства регионального маткапитала многодетные семьи, проживающие в сельской местности, смогут потратить на газификацию домовладений. В муниципалитетах признаются — мера поддержки более чем уместная.

Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов Заксобрания: Людмила Бабушкина, Вячеслав Погудин, Анатолий Марчевский, Александр Серебренников, Елена Чечунова, Анатолий Никифоров и Владимир Радаев. Как пояснили «ОГ» в Заксобрании, необходимость внесения изменений в областной закон о маткапитале была вызвана обращениями свердловчан к депутатам: многодетным семьям, проживающим в сельской местности, трудно найти дополнительные средства на проведение газа. По мнению депутатов, изменение в законе позволит улучшить условия проживания таких семей, а воспользоваться правом на подключение своего жилья к газовым сетям на средства маткапитала в ближайшие годы смогут около 2 тысяч семей в сельских территориях.

По данным регионального министерства социальной политики, на территории Свердловской области проживает более 49 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 160 тысяч детей. Каждая седьмая такая семья проживает в сельской местности, но газификация пока идёт не во всех населённых пунктах. Процесс запущен в Байкаловском муниципальном районе. Всего на территории района расположено более 60 сёл, посёлков и деревень, а проживает там более 400 многодетных семей.

— Конечно, для многодетных семей такая форма поддержки нужна. На содержание жилья из семейного бюджета и без того тратятся ощутимые суммы. Если добавить к ним деньги, которые уходят на подключение к газу — а это от 20 до 120 тысяч рублей, в зависимости от того, нужно ли докупать оборудование — такие расходы потянет не каждая семья, — рассказал «ОГ» глава Байкаловского МР Алексей Жуков. — Пока такой практики, что многодетная семья наотрез отказывается подключаться к газу, у нас не было. Мы проводим газопровод до дома, а дальше семья по мере возможности выходит на газовиков и подключается к газу. Кто-то делает это сразу, кто-то просит время, чтобы подкопить нужную сумму — известны разные случаи.

Согласно внесённым изменениям в закон об областном маткапитале законом Свердловской области от 21.07.2017 года № 84-ОЗ, для тех, кто желает воспользоваться такой мерой поддержки, вводится несколько важных условий. Прежде всего семья, имеющая сертификат на областной материнский капитал, должна постоянно проживать в квартире или доме, подключаемом к газовым сетям. А непосредственно жильё должно находиться на территории Свердловской области. Кроме того, обозначен чёткий перечень работ, на которые могут быть потрачены деньги из регионального материнского капитала — это техприсоединение жилых помещений к газовым сетям, затраты на разработку проектной документации, покупка и монтаж газового оборудования, а также пусконаладочные работы.

Как пояснили «ОГ» в минсоцполитики области, сертификат на получение областного материнского капитала выдаётся женщинам после рождения или усыновления третьего ребёнка. Размер материнского капитала в текущем году составляет 126,4 тысячи рублей (в случае рождения женщиной трёх и более детей — 189,6 тысячи рублей). На все необходимые работы по газификации этих средств должно хватить.

Для получения меры поддержки многодетные родители могут обращаться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Кстати Между тем, как рассказали «ОГ» в нескольких муниципальных администрациях, необходимые документы для реализации меры поддержки в территории пока не пришли, но ожидаются в ближайшее время. Больший ажиотаж вызывает аналогичная мера поддержки для пенсионеров. Согласно закону «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан Свердловской области», который был принят Заксобранием в июне, неработающие пенсионеры имеют право на компенсацию в пределах 35 тысяч рублей на подключение к газовым сетям (см. «ОГ» от 1 июля 2017 года). Всего в целях развития сельских территорий до 2020 года запланирован ввод в действие 1210 километров распределительных газовых сетей.