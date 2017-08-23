В Шале сдали 88 новых квартир

В Шале вручили ключи новосёлам дома №48 на улице Свердлова. В 88 квартир заедут дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

Как отметил депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков, принявший участие в торжественном вручении ключей, Шалинский городской округ — один из лидеров в Свердловской области по количеству возводимого жилья по программе переселения.

— С одной стороны, это говорит о том, что в округе было очень много проблем, — отметил депутат. — А с другой — о том, что эти проблемы решаются. Не всегда, может быть, так публично, как сегодня, но главное — поступательно.

В этом году в муниципалитете уже был заселён один многоквартирник, и ещё пять на очереди. Многие новосёлы меняют не только адрес, но и место проживания. Так, на Свердлова, 48 переехали несколько семей из посёлка Шамары. Для них переезд в райцентр — это дополнительный бонус. Жительница посёлка Шамары Надежда Пожидаева стояла в очереди на жильё с 2004 года.

— Всё точно так, как я хотела! — воскликнула Надежда, едва переступив порог квартиры. — Хотела, чтобы комнаты были большие и несмежные — и вот, пожалуйста. Так просто удобнее за детьми присматривать, когда комнаты друг напротив друга находятся.