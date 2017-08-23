Земства 23 августа 2017, 20:26

В посёлке Горноуральском пятый день нет воды

Валентина Завойская
Воду жителям подвозят из соседней территории. Фото: Алексей Кунилов

Воду жителям подвозят из соседней территории. Фото: Алексей Кунилов

Посёлок Горноуральский под Нижним Тагилом пять дней живёт без воды. Такие спартанские условия для жителей сложились из-за коммунальной аварии.

Масштабное отключение воды в домах, снабжающихся Верхне-Выйским гидроузлом, было назначено на 18–20 августа, но если тагильчане радовались ранней подаче воды, то вот горноуральцы не получили долгожданную воду и днём 23 августа. Воду жителям приходится возить из соседнего посёлка Лаи. Ремонтные работы на гидроузле проводит МУП ЖКХ «Горноуральское». Как сообщили в диспетчерской службе компании, работы завершены, и воду запустили, но в дома не подают из-за загрязнения.

  • Опубликовано в №155 от 24.08.2017
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