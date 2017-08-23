В Красноуральске дали старт строительству ледовой арены

Памятную капсулу с посланием потомкам возле будущей арены заложили юные спортсмены. Фото: Владимир Мартьянов

В следующем году красноуральские хоккеисты и фигуристы выйдут на лёд уже в сентябре: на месте катка и корта под открытым небом в городе строят крытую ледовую арену «Молодость». В среду глава региона Евгений Куйвашев принял участие в торжественной закладке памятной капсулы в честь начала строительства.

Рядом со стадионом и детско-юношеской спортшколой — большой котлован: рабочие готовят фундамент для будущей ледовой площадки. За ограждением отец горячо убеждает шестилетнего сына пойти со следующего года в хоккейную секцию, показывая на место будущих занятий.

— Папа, здесь же ничего нет! — изумляется ребёнок. Отец улыбается:

— К следующему сентябрю тут будет «дворец»!

Ледовую арену начали строить в рамках соглашения о сотрудничестве между областным правительством и «УГМК-Холдингом» в сфере развития хоккейной инфраструктуры. На реализацию проекта градообразующее предприятие Красноуральска «Святогор» планирует направить более 200 миллионов рублей. Директор предприятия Дмитрий Тропников, по словам которого строительство объекта было давней мечтой земляков, болеющих хоккеем, стены и крыша здания будут возведены уже к ноябрю, затем начнутся внутренние работы. Зимой, пока арена строится, спортсмены смогут заниматься на временном открытом корте на месте стадиона «Металлург», который тоже намерены обновить.

Заложить капсулу предложили двум самым юным красноуральским спортсменам — воспитаннице секции по фигурному катанию Кристине Савенковой и хоккеисту Яромиру Козицину. Помогали ребятам, кроме главы региона, генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын, мэр Красноуральска Вячеслав Грибов и директор «Святогора» Дмитрий Тропников.

Месяц назад такую же памятную капсулу заложили в Ревде на месте будущего Дворца ледовых видов спорта «Металлург». Такие же проекты в ближайшее время воплотят в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Реже и Кировграде. А всего в течение пяти лет в свердловских городах рассчитывают возвести ещё по меньшей мере 20 крытых ледовых арен.

— За последние пять лет в области было построено более 70 различных спортивных объектов. В том числе 10 крытых ледовых арен, потому что хоккей — один из любимых видов спорта уральцев, — напомнил гостям церемонии Евгений Куйвашев. — Потребность в таких объектах в наших городах есть, поэтому данная программа будет реализовываться столько, сколько потребуется.

В этот же день Евгений Куйвашев и Андрей Козицын побывали ещё на двух социально значимых объектах, о необходимости которых горожане говорили несколько лет — коттеджный посёлок «Молодёжный» и комбинат школьного питания — совместный проект «Святогора», входящего в «УГМК-Холдинг», и городской администрации, который позволит организовать качественное питание для 4 тысяч ребят — учащихся школ и воспитанников детских садов.

Коттеджный посёлок начали строить для работников «Святогора» около двух лет назад на месте леса. Летом жильё в посёлке получили десять семей. Среди них — семья начальника отдела материально-технического обеспечения предприятия Дмитрия Шадрина. В сентябре Дмитрий вместе с супругой и тремя детьми переедет из трёшки площадью в 56 квадратов в двухэтажный коттедж на 170 квадратов. Дмитрий и его коллеги получают жильё на льготных условиях. Стоимость квадратного метра такого коттеджа составляет около 35 тысяч рублей. Чуть меньшую сумму придётся выплачивать ежемесячно: жильё приобретается в рассрочку на 15 лет, но если специалист трудится без нареканий и своевременно делает выплаты, через десять лет оставшийся долг ему простят.

До конца года в посёлке сдадут ещё 10 домов, затем приступят к следующей очереди строительства. Ожидается, что в ближайшие годы жильё здесь смогут получить и медицинские работники.