У школ и по ходу движения автобусов отремонтируют дороги

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Ревдинская мэрия потратит 10,5 млн рублей на ремонт дорог возле школ и по ходу движения автобусов. Тендер на сайте госзакупок объявлен 15 августа. Как сообщил замглавы Ревды по экономике Иван Рекечинский, деньги были выделены из областного бюджета.

По условиям техзадания, победителю конкурса предстоит поэтапно привести в порядок 17 073 квадратных метра дорог: снять деформированный асфальт, уложить новый. Работы должны быть выполнены в течение 45 дней.

Таким образом, сейчас на сайте госзакупок разыгрывают сразу два тендера на ремонт дорог в Ревде. Ещё один, стоимостью 2,6 млн рублей из муниципального бюджета, объявили на прошлой неделе. По нему подрядчику предстоит таким же способом обновить 4 324 квадратных метра асфальта. Гарантия на ремонт по обоим конкурсам – год.