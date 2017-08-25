Возле больницы высадили сто саженцев липы

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов посадил липы у детской поликлиники. Фото: Владимир Коцюба-Белых

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

У поликлиники вместе с детьми из трудовых отрядов деревья высаживали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат областного Заксобрания Александр Серебренников, замуправляющего Западным управленческим округом Марк Веберов, глава Ревды Ирина Тейшева, председатель думы Андрей Мокрецов и директор СУМЗа Багир Абдулазизов. По словам министра Алексея Кузнецова, Ревда – один из самых зелёных городов области.

Всемирную инициативу «Миллиард деревьев» СУМЗ совместно с областным отделением Всероссийского общества охраны природы поддерживает с 2011 года. Всего на текущий год запланировано высадить 500 деревьев (весной было высажено 400 деревьев в Первоуральске). На эти цели направлено свыше 360 тысяч рублей.