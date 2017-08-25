В Ревде в этом году капитально отремонтируют 14 домов

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

– Сделаны почти все фасады, отмостки, остались внутренние работы – система отопления и электрика, – сообщил прораб ООО «ТермоТехника» Алексей Рудюк. – С поставкой материалов проблем нет. Новые системы отопления сразу же тестируем, загоняем воду в трубопроводы, смотрим протечки. Кровли мы начали менять ещё с февраля этого года, почти все сделаны. Ремонт идёт по графику.

Кроме того, дополнительно в домах на Максима Горького, 49 и Энгельса, 51 отремонтируют кровлю.

– Такие бонусы областной фонд содействия капитальному ремонту ещё в начале года пообещал муниципалитетам с сознательным населением. С прошлого года у округа осталась денежная экономия после корректировки видов ремонтных работ, и собираемость средств с населения по статье за капремонты остаётся высокой – 85 процентов, – пояснил директор управления городского хозяйства Николай Блинов.