Проблему с бездомными собаками в Ревде решит приют

Собачья стая на улице Азина каждую весну терроризирует местных жителей. Об этом в редакцию сообщали даже воспитатели районного детсада. Фото: Владимир Коцюба-Белых

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №156 от 25.08.2017

На повестке дня в Ревде сегодня – проблема бездомных животных. В середине августа на 10-летнего мальчика напала свора: загнала ребёнка на высокий забор, откуда тот, плача, позвонил родителям. Отец мальчика требует от чиновников принять меры, но те официально расписались в своём бессилии: контракт со службой отлова будет расторгнут из-за нарушения ею технического задания. Волонтёры настаивают на строительстве приюта. Кажется, мэрия уже готова пойти им навстречу.

В этом году на отлов собак в Ревде были выделены рекордные средства: без малого два миллиона рублей (на ликвидацию 20 собак в первом полугодии и 38 – во втором). Из них 1,4 млн выделило правительство области. В прежние годы более полумиллиона на эти цели никогда не тратили.

Однако в августе при проверке пункта временного содержания в Артёмовском, где в течение полугода должны содержаться отловленные в Ревде собаки, выяснилось, что артёмовцы нарушают закон, который запрещает обращаться с животными жестоко, и теперь контракт в стадии расторжения.

За регулирование численности безнадзорных животных в Ревде готово взяться Первоуральское общество защиты животных, которое успешно решает эту задачу в своём городе, организовав приют на средства бюджета и волонтёров. Однако первоуральцы не успели подать заявку на участие в конкурсе, объявленном в феврале этого года, но всё-таки помогают Ревде: сейчас, по неофициальной информации, некоторые собаки с ревдинских улиц помещены в первоуральский приют.

Зоозащитники настаивают: решать проблему нужно гуманным способом.

– У нас два способа помощи бездомным животным: накормить и пришибить. Но это – самое лёгкое, – говорит зооволонтёр Галина Тархова. – А вы попробуйте действительно помочь им: возьмите к себе или найдите другого хозяина, просто хотя бы оплатите стерилизацию кошки, живущей в вашем подвале, или переведите какую-то сумму на счёт приюта. Ну а имеющееся поголовье надо потихоньку отлавливать и помещать в приют. Главное – прекратить новое поступление животных на улицу. Я думаю, если мы все вместе будем бороться – не с бездомными животными, а с бездомностью животных – несчастных бродяжек не останется.

На этой неделе стало известно, что мэрия готова пойти навстречу волонтёрам.

– Сейчас мы пытаемся решить этот вопрос – готовим план по строительству в Ревде пункта передержки этих бродячих животных, – рассказал журналистам Николай Блинов, директор Управления городским хозяйством. – То есть пытаемся сделать бизнес-план, чтобы понять, сколько нужно денег, и с этим выходить на бюджетную комиссию.