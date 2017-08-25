Министр связи РФ протестировал интернет в больнице каменского села Позариха

Фото: Владимир Мартьянов

Общеврачебная практика в селе Позариха Каменского ГО стала первым в области сельским медучреждением из 401, которые должны оснастить скоростным Интернетом до конца 2018 года по поручению президента. Это позволит пациентам консультироваться с врачами ведущих клиник региона, не выезжая из населённого пункта.

На первом онлайн-приёме вчера присутствовали министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время рабочего визита они оценили скорость Интернета и протестировали медицинскую информационную систему.

ОВП обслуживает около 3,2 тысячи человек, в смену она принимает до 46 пациентов. Как рассказала врач ОВП Нинель Затеева, раньше к Интернету можно было подключаться только через модем — этого хватало лишь для электронной регистрации больных. Между тем каждому десятому позарихинцу требуется консультация узких специалистов, которых нет в селе. Поэтому за специализированной медпомощью люди ездили за 25 километров в Каменскую центральную районную больницу или в учреждения Екатеринбурга.

В конце прошлого года Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил Минкомсвязи России в течение двух лет оборудовать высокоскоростным Интернетом все больницы страны. В январе перечень поручений по выполнению задач, поставленных президентом, утвердил глава региона Евгений Куйвашев (об этом «ОГ» рассказывала в материале «Доктор по телевизору» от 13 апреля 2017 года). И если раньше такие консультации проводились только в районных и городских медорганизациях, то теперь дистанционные приёмы станут доступными и для сельчан. До конца следующего года в Свердловской области к скоростному Интернету подключат больше 400 учреждений. Первым таким учреждением и стала Позарихинская общая врачебная практика — для этого к селу протянули шесть километров волоконно-оптической линии связи.

Новую форму медицинского обслуживания первым опробовал пациент с аритмией, которого проконсультировал кардиолог Областной клинической больницы №1. Рекомендациями врача пенсионер остался доволен.

Кроме удалённых консультаций, благодаря скоростному Интернету в ОВП теперь будут оказывать и другие электронные услуги — например, запись на приём через Интернет и ведение электронных карточек, что существенно сэкономит время.

— Свердловская область — один из регионов-лидеров по числу подключений, — отметил Николай Никифоров, добавив, что Средний Урал всегда славился своей IT-инфраструктурой и IT-проектами.

К скоростному Интернету смогут подключиться другие сельские учреждения — школы, детские сады, библиотеки.

— Благодаря тому что в наши медучреждения приходит скоростной Интернет, становится возможным подтянуть всю коммуникацию территории. Это и почта, и исполнительные органы власти, и наши предприятия, — добавил Евгений Куйвашев. — Высокоскоростной Интернет — это та стержневая инфраструктура, благодаря которой будут развиваться и другие сервисы, услуги и появляться новые возможности.