Фото: областной департамент информполитики

В минувшую субботу глава региона Евгений Куйвашев посетил Первоуральск. «Город очень изменился. Первоуральск 2012-го и Первоуральск 2017 года — это два разных города. Люди остались те же, только у них по-другому горят глаза», — подвёл итог пятилетнего развития города врио губернатора. Целью его поездки стала встреча с трудовым коллективом градообразующего Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Помимо этого, в графике был визит в обновлённую школу и уже открывшуюся после ремонта детскую поликлинику.

ПНТЗ

В общении с заводчанами глава региона отметил значимость ПНТЗ не только для Первоуральска, но и для новой промышленной политики в целом. Как подчеркнул Евгений Куйвашев, первоочередная задача для современной промышленности — это качественная подготовка кадров, к которой Первоуральский завод относится с должным вниманием.

— Качество жизни в нашем индустриальном регионе, рост зарплаты — всё это возможно при условии крепкой промышленности, успешном развитии таких мощных предприятий, как ПНТЗ. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать предприятие, продвигать его продукцию на новые рынки, лоббировать интересы ПНТЗ на всех уровнях, — заверил глава региона.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Помимо завода, Евгений Куйвашев посетил и открывшуюся в этот день детскую поликлинику №2. В подразделении детской городской больницы Первоуральска всего за четыре с половиной месяца был проведён капитальный ремонт за счёт целевой субсидии из областного бюджета в 19 миллионов рублей. А на выделенные областью четыре с лишним миллиона рублей поликлиника была оснащена медицинским оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и инвентарём. Капитального ремонта, как рассказал министр здравоохранения Игорь Трофимов, здание не видело ни разу за многолетнюю историю.

ШКОЛА

Обновлённой встретила главу региона и школа №1, отремонтированная в рамках муниципальной программы. С просьбой рассмотреть возможность оснащения школ города современными станками для кабинетов технического творчества обратилась к Евгению Куйвашеву начальник местного управления образования Елена Исупова. Он, в свою очередь, поручил проработать этот вопрос министру общего и профессионального образования области Юрию Биктуганову.

ДОМА И ДВОРЫ

Ещё одним приятным событием этого года для Первоуральска стало открытие фонтана «Победа». Фонтан преобразился и стал светомузыкальным: были заменены чаша и борты, сделаны облицовка и гидроизоляция, заменены коммуникации и благоустроена территория.

Как отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания области Виктор Шептий, в рамках выполнения поручений президента и губернатора в монопрофильных территориях ведётся работа по благоустройству городской среды.

— В этом году 908 миллионов выделено на благоустройство дворов. Например, в Первоуральске в рамках проекта благоустраиваются три двора. При этом важно, что изменился подход к такой работе, и жители сами вовлечены в принятие решений о том, какие объекты будут благоустроены, — подчеркнул Виктор Шептий.

Во время своего визита Евгений Куйвашев также встретился с первоуральцами, дома которых попадают под действие программы переселения. Вместе с главой региона в обсуждении участвовали министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, руководитель регионального исполкома ОНФ Свердловской области Жанна Рябцева.

Как выяснилось, с переселением здесь не всё гладко — в посёлке Динас из-за замены подрядчика и ряда технологических нарушений был сорван график строительства одного из домов. Сейчас работы завершены, но в эксплуатацию дом будет сдан только 25 октября. Помимо сроков сдачи новых объектов, жителей интересовали вопросы и их качества. Глава региона заверил, что вопросы будут решаться персонально с каждым участником встречи в рамках работы правительственной комиссии.

Также во время поездки глава региона поздравил с юбилеем клуб по хоккею с мячом «Уральский трубник».