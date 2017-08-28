Людмила Бабушкина поздравила ветеранов и селян

Людмила Бабушкина в рабочем посёлке Пышма общается с жителями на праздновании Дня пенсионера. Фото: Станислав Мишенькин

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила с Днём рождения села жителей Галкинского и Боровлянского, а также с Днём пенсионера — ветеранов Камышлова и Пышмы.

— Указом губернатора создан праздник — День пенсионера в Свердловской области: в течение месяца вы сможете бесплатно посещать культурные, спортивные учреждения, получить необходимые консультации. У нас есть программа «Старшее поколение», по которой пенсионеры могут путешествовать на теплоходе, обучаться компьютерной грамотности, получать бесплатные медуслуги. Если раньше её финансирование составляло 320 млн рублей, то сейчас уже 374 млн рублей, — сказала Людмила Бабушкина.

Ветераны также спросили о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в Камышлове. Депутат ответила, что оно начнётся в 2018 году.

Кроме того, Людмила Бабушкина рассказала ветеранам о законодательных инициативах.

— Депутаты приняли закон, предусматривающий компенсацию затрат на газификацию жилья для неработающих пенсионеров: они смогут получить на это порядка 35 тыс. рублей. Мерой соцподдержки воспользуется семь тысяч пенсионеров, — отметила председатель.