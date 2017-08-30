Баранчинский пожарный научил воркауту участницу шоу Максима Галкина

Интересно, что на работу и в пожарную часть, и в «Факел» Николай устроился в один день. Фото: Галина Соколова

Сюжет «Наши люди»

Многие из нас имеют хобби, но не каждый добивается на этом поприще заметных успехов. В этой рубрике мы будем рассказывать о жителях области, чьи увлечения сделали их известными в своём посёлке, городе или даже стране.

Сотрудник нижнетагильской пожарной части №36 Николай Щибрик пристрастил к воркауту всю местную молодёжь. Сам стал чемпионом России по этому виду спорта и обеспечил 39 своих учеников победными медалями.

В Баранчинском всегда был популярен пожарно-прикладной спорт. Перед соревнованиями спасатели формировали команду, в которую брали и местных подростков. Коля Щибрик всегда был одним из лучших. Он водил дружбу с пожарными, многое знал об особенностях их службы. Поэтому окончил УрФУ по специальности «Пожарная безопасность» и в 2012 году начал службу в части Нижнетагильского металлургического завода.

В этом же году Николай нашёл ещё одну работу — в баранчинском центре «Факел» он начал обучать ребят воркауту. Сейчас у него 30 воспитанников от 6 до 20 лет. Желающих заниматься атлетической гимнастикой куда больше, но размеры спортзала не позволяют увеличить группу.

— Сначала учились побеждать себя, а потом уже соперников, — рассказывает Николай. — Очень удачной стала поездка в Казань в 2014 году. Оттуда я и два моих ученика — Антон Гагаринов и Марина Таркова — вернулись чемпионами России. Всего же мы участвовали в 57 соревнованиях, с которых привезли 277 медалей.

Николай Щибрик. Фото: Галина Соколова

Есть среди воспитанников Щибрика и настоящая звезда. Обладательница двух российских рекордов 12-летняя Есения Шляпникова весной этого года стала участницей шоу детских талантов «Лучше всех!». Вместе с тренером она съездила в гости к Максиму Галкину и поразила аудиторию отличной спортивной подготовкой. Педагог вправе гордиться ребятами, для которых он — непререкаемый авторитет.

— Николай Николаевич работает у нас пять лет, и за это небольшое время стал педагогом высшей квалификационной категории. Воркаут, хоть и не является официальным видом спорта, очень популярен среди молодёжи. Мы гордимся, что у нас работает такой специалист — единственный в Кушвинском городском округе, — отмечает директор «Факела» Лариса Фоминых.

Тренировочную базу баранчинские воркаутеры на первых порах сооружали своими руками. Занимались на стареньком турнике и брусьях, которые Николай на стадионе поставил сам. В 2015-м команда Щибрика выиграла оборудование для спортплощадки на Кубке Свердловской области, а «Факел» обеспечил спортсменов мобильным спорткомплексом. В следующем году из муниципального бюджета были выделены средства ещё на один комплекс. Теперь поселковым спортсменам есть где проводить тренировки и соревнования.

— Я, наверное, счастливый человек. Служба в пожарной части мне нравится, а тренерская работа — вообще праздник. Успехами детей горжусь, как своими, — признался «ОГ» Николай.

Поразительно, но две работы для нашего героя — не предел. В сентябре прошлого года Николай Щибрик был избран депутатом думы Кушвинского городского округа. Земляки отдали ему голоса, хотя особой выборной кампании тренер не вёл. Впрочем, Щибрик и объявлений о наборе в спортсекцию никогда не печатает. Лучшей рекламой служат дети, которых он уводит с улицы на пьедесталы почёта.