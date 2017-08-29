Мень и Чибис раскритиковали в Екатеринбурге балконы и провода

Михаил Мень, Андрей Чибис и Станислав Суханов (слева направо) разглядывают «креативно» застеклённые балконы. Фото: Владимир Мартьянов

Вчера, 29 августа, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень и его заместитель Андрей Чибис в рамках визита в Свердловскую область осмотрели, как проходит капремонт дома по улице Малышева, 1 в Екатеринбурге, находящегося на гостевом маршруте чемпионата мира по футболу. Федеральные чиновники признали, что «в регионе научились работать с капремонтами», но «борьба за красоту» пока идёт с переменным успехом.

— Как унифицировать балконы? Сейчас уже новым застройщикам мы даём рекомендации: если застеклять, то всё. Это история, которая сказывается на облике наших городов, — посетовал Михаил Мень.

— Это работа с сознательностью жителей — борьба за красоту города, — ответил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

— Регулирование правилами благоустройства очень важно. В любом европейском городе за такой балкончик сразу был бы штраф. Попробуй там в центре города поменять деревянное окно на пластиковое… — продолжил глава федерального министерства.

Михаил Мень сказал гендиректору УК «Верх-Исетская» Елене Малаховой, что «в ЖХК работает больше женщин, потому что их не бьют». Фото: Владимир Мартьянов

— И уберите эти сопли… — Андрей Чибис указал подрядчикам и главе областного Фонда капремонта Станиславу Суханову на провода над головой.

— Ну да — загоняйте их в короб, — посоветовал Мень.

Он отметил, что это проблема не только Екатеринбурга: балконы облагораживаются жителями по-разному, и единых требований нет. Муниципальные власти должны смотреть за этим и устанавливать определённые стандарты. «При проведении капремонта надо искать неординарные подходы», — подытожил глава Минстроя.

Тем не менее Андрей Чибис похвалил руководство области и регионального Фонда капремонта за хорошую работу.

— Система капремонта по стране работает чётко и эффективно. Мы вышли на плановый показатель — около 45 тысяч домов в этом году. Свердловская область тяжело стартовала — менялось руководство регионального оператора. Сегодня мы видим, что регион вышел на адекватные темпы, уже отремонтировано порядка 8 тысяч домов, область — один из пилотов, который запустил программу ускоренной замены лифтового оборудования — проект «1000 лифтов», который мы будем развивать на территории всей страны. С капремонтом в регионе научились работать. А с коробами коллеги разберутся, — сказал Андрей Чибис.