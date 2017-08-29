Четырёхлетний житель Дегтярска стал миллионным переселенцем в России

На новоселье приехала вся семья Деревянкиных, включая бабушку с дедушкой и кота Тайсона. Через десять минут Тимофей (на руках папы, Владимира Деревянкина) получит ключи от трёхкомнатной квартиры. Фото: Павел Ворожцов

Тимофей Деревянкин с гордостью сможет рассказывать детсадовским друзьям, что ключи от новой квартиры ему вручали зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, глава федерального Минстроя Михаил Мень и глава региона Евгений Куйвашев. Четырёхлетний житель Дегтярска стал миллионным российским переселенцем из ветхого и аварийного жилья.

Вместе с дипломом с надписью «Миллионный переселенец» мальчик получил подарки от директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина и областного правительства. Семья Деревянкиных, в которой, кроме Тимофея, ещё двое детей, ждала переезда несколько лет. От ветхости в старом доме 1939 года постройки начали проваливаться лестница и сыпаться потолок. Вчера Деревянкины отметили новоселье в просторной трёшке с чистовой отделкой, куда по традиции первым пустили любимца семьи — кота Тайсона. Родители признаются: новость о том, что именно младший сын стал миллионным новосёлом в рамках программы, стала для них неожиданностью. Кроме Деревянкиных, ключи от квартир в доме на Фурманова, 39 в этот день получили ещё 30 семей. Ещё один дом из четырёх, построенных в рамках программы, ждёт заселения. Сейчас жители новостроек ждут только пуска автобусного маршрута, который свяжет их дома с центральной частью города — в администрации Дегтярска сообщили, что этот вопрос будет решён в ближайшее время.

— В 2007 году, десять лет назад, Президент страны Владимир Владимирович Путин дал старт масштабной программе реновации жилищного фонда в нашей стране, — сказал Дмитрий Козак, открывая торжество. — С этого момента развернулась масштабная работа, которая потребовала скоординированных действий федеральных, региональных и муниципальных властей, их взаимодействия с жителями многоквартирных домов. Эта работа развернулась во всех уголках нашей страны, и в таких небольших городках, как Дегтярск, где в 90-е годы прекратилось всякое строительство. В Свердловской области была проведена масштабная работа, и я хотел бы выразить особую благодарность Евгению Владимировичу Куйвашеву, всей его команде и всем руководителям муниципалитетов.

Вице-премьер российского правительства отметил, что в целом по стране в рамках программы ликвидировали 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья и расселили больше миллиона человек. На Среднем Урале в новое жильё за четыре с небольшим года переехали почти 16,5 тысячи человек — для них построили более 150 многоквартирных домов в 52 муниципалитетах региона.

К концу года программа переселения по стране будет выполнена на 99 процентов, однако в Свердловской области уже обсуждают продление программы. Ранее Евгений Куйвашев дал поручение областному правительству сформировать список аварийных домов, признанных таковыми после 2012 года. Пока заявки поступили от 48 муниципалитетов на расселение ещё 3,6 тысячи помещений.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень оценил опыт Свердловской области по расселению в рамках комплексного освоения территорий с привлечением инвесторов. Министр заявил, что опыт региона-передовика можно будет передать другим регионам.