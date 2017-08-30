Земства 30 августа 2017, 20:17

Нижнетагильский автовокзал реконструировали без отрыва от производства

Автовокзал стал удобным и для пассажиров, и для водителей автобусов, которые раньше подъезжали к перрону по ухабам. Фото: Галина Соколова

Автовокзал стал удобным и для пассажиров, и для водителей автобусов, которые раньше подъезжали к перрону по ухабам. Фото: Галина Соколова

Больше года на нижнетагильском автовокзале пассажиры соседствовали со строителями. Без остановки деятельности учреждения здесь обновили здание, посадочные площадки и стоянки автобусов. После реконструкции автовокзал, которым ежегодно пользуется около миллиона человек, по комфортности, безопасности и техническому оснащению признали одним из лучших в Свердловской области.

— Тагильчане получили совершенно новый объект: от старого здания остались только стены, — отметил на открытии вокзала Алексей Жиров, генеральный директор Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта, куда входит и нижнетагильский вокзал.

В прошлом году госкомпания выделила 17 миллионов рублей на реконструкцию здания, которое нынче отмечает 50-летие. Солидный возраст сказывался и на внешнем виде «ворот города», и на условиях обслуживания пассажиров. В зале ожидания было довольно прохладно, за что тагильчане прозвали свой вокзал «холодным аквариумом», а на площадке, где автобусы въезжали и разворачивались, количество ям не поддавалось счёту.

На выделенные средства строители отремонтировали кровлю здания, утеплили фасад, установили в помещениях систему кондиционирования. Не менее масштабные работы развернулись и на прилегающей территории. Парковка и разворотная площадка закатаны в асфальт, оформлено десять перронов. Для ожидающих своего рейса пассажиров установлены стойки с перечнем маршрутов, навесы от непогоды и широкие лавочки.

Автовокзал стал удобным для маломобильных граждан, на специальное оснащение из областного бюджета выделено 3 миллиона рублей.

Вырос и уровень технической оснащённости: установлена новая техника, позволившая перейти на автоматизированную систему продажи билетов. Сейчас в Нижнем Тагиле можно приобрести билеты онлайн, в ближайшем будущем пассажиры смогут оформлять билеты по схеме «туда и обратно».

  • Опубликовано в №160 от 31.08.2017
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Областная газета Свердловской области

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