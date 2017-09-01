Земства 1 сентября 2017, 08:15

В округе появится новый лесоперерабатывающий завод

Людмила Шакина

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Переработчики леса получили федеральную поддержку, благодаря которой создадут более 350 рабочих мест.

Минпромторг включил в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов сразу два свердловских проекта. Соответствующие приказы подписал врио министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин.

ООО «Тура-Лес» планирует создать на территории Верхней Туры новый лесоперерабатывающий завод по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки. Статус приоритетного проекта в области освоения лесов позволяет установить для инвестора арендную ставку за пользование лесными ресурсами с пятидесятипроцентной льготой, а также выделять лесные участки без аукциона. Инвестиции составят свыше полумиллиарда рублей.

  • Опубликовано в №161 от 01.09.2017
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