Верхнетуринская учительница сама отремонтировала свой подьезд

На окно повесили штору, поставили комнатные цветы – получилось по-домашнему уютно и красиво. Фото: «Голос Верхней Туры»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Как известно – один в поле не воин. Но есть исключения. В июле учитель начальных классов школы №19 Светлана Симонова решила благо­устроить свой подъезд в доме № 2а по улице Гробова.

– Сколько здесь живём, ни разу у нас не делался ремонт, – говорит педагог. – Обшарпанные стены в надписях, облупившаяся краска, мутное окно, засиженное мухами, – каждый раз, заходя в подъезд, хотелось поскорей преодолеть лестничный пролёт и попасть в свою квартиру. Глядя, как преображаются подъезды то в одном, то в другом доме, я предложила соседям тоже взять инициативу в свои руки и благоустроить подъезд своими силами. Но меня никто не поддержал, кроме дочери.

Тогда Светлана Владимировна купила всё необходимое для ремонта и вместе с дочерью побелила и покрасила свой, второй, этаж. Вдохновившись результатом своего труда, Светлана Владимировна сделала косметический ремонт первого этажа, а потом и третьего. Здесь живут одни пенсионеры, которые не только первыми собрали деньги на краску, но и старались помочь, как могли. В итоге удалось обновить три этажа, а два других так и стоят без ремонта. А ведь общими усилиями и их можно было преобразить.

Каждый этаж обошёлся примерно в две тысячи рублей, которые пошли на покупку извёстки, краски для стен и пола, необходимого инструмента. Свои усилия педагог в расчёт не брала. И ведь её руками было отремонтировано три этажа. Хочется верить, что соседи оценили усилия Светланы Владимировны и их результат, который сегодня радует каждого.

Вот такой урок воспитания чистотой получился у педагога. Ведь в чистом, ухоженном, по-домашнему уютном подъезде рука не поднимется бросить мусор, что-то написать на стене. И пусть бережное отношение к подъезду как к части своего жилища станет для всех нас обыденным и привычным делом.