На ремонт улиц потратят 14 миллионов рублей

На протяжении лета в центре Верхней Туры активно идут дорожные ремонты. Фото: «Голос Верхней Туры»

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Сейчас центр Верхней Туры – одна большая строительная площадка. Работы здесь идут без выходных, весь световой день. Горожане, несмотря на неудобства, с пониманием и с нетерпением ждут завершения масштабной реконструкции.

Улицы

В конце июня стало известно, что Верхняя Тура получит на ремонт участков центральных улиц почти 14 миллионов рублей. Эти средства выделены правительством области в рамках реализации приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов».

Субсидии из областного бюджета предназначены на ремонт участков дорожного полотна ул. Машиностроителей (от ул. Строителей до ул. Карла Маркса) и ул. Карла Либкнехта (от здания отделения полиции до пожарной части).

В настоящее время подрядная организация ООО «Управление по капитальному ремонту» приступила к работам: проведён демонтаж бордюрного камня, снимается старое асфальтовое покрытие. Кстати, асфальтовая срезка пойдёт на ремонт тротуаров в других районах города.

Также в городе началось благоустройство придомовых территорий – это территория у дома № 18 по улице Лермонтова, и второй участок – территория у домов улице Гробова, 2а и 2б, Машиностроителей, 7а, и Иканина, 79.

Дворы

Напомним, что в Свердловской области в течение 2017–2020 годов реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой будет проведено благоустройство улиц, придомовых территорий, парков и скверов в городах региона. В Верхней Туре в текущем году в эту программу вошли два двора.

В рамках этого проекта во дворах будет проведено асфальтирование дворовых проездов, замена светильников на светодиодные, ремонт детских площадок с установкой малых игровых форм. Во дворе дома на улице Лермонтова установлено освещение детской площадки и футбольного поля.

Кроме того, УК «Верхнетуринская» за счёт средств, собранных по статье «Содержание жилья», установит во дворах скамейки и урны.

Общая стоимость по обеим дворовым территориям составляет более 9 миллионов рублей.