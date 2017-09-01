В Верхней Туре начнётся новое кино

Кинотеатр запустят осенью этого года. Фото: «Голос Верхней Туры»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В конце прошлого года в город пришла хорошая новость: Верхняя Тура получила субсидию Фонда кино – пяти миллионов рублей – на реконструкцию местного кинотеатра. Это стало хорошим подарком к юбилею города и к 55-летию кинотеатра, которые мы отмечаем в уже в нынешнем году.

Всего Свердловская область подавала 22 заявки. Претендовать на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов могли организации, работающие в населённых пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. И особенно приятно, что наш небольшой город оказался в числе пяти муниципалитетов, получивших средства на модернизацию кинозала.

Несколько раз Киновидеодосуговый центр Верхней Туры подавал документы на конкурс для получения субсидий, и только с третьего раза удалось добиться желаемого результата. В этом, безусловно, заслуга директора кинотеатра Тамары Гришиной.

Основными статьями расходов за счёт субсидии стали приобретение и установка цифрового и звукового оборудования, киноэкрана, системы для 3D-показа. При этом обязательное условие, чтобы в репертуаре было 50 процентов отечественной кинопродукции. К тому же фильмы будут идти первым экраном. То есть показ фильма в кинотеатре начнётся в день официальной премьеры.

Это будет самый большой экран среди кинотеатров близлежащих городов. Фото: «Голос Верхней Туры»

Немного истории

В 1962 году в честь 225-летия завода в нашем городе был открыт современный широкоэкранный кинотеатр «Россия». В 1961 году возведение кинотеатра было объявлено народной стройкой. Каждый молодой человек должен был отработать на строительстве кинотеатра определённое количество часов. Комсомольцы отдела капитального строительства ВТМЗ работали без выходных, чтобы опередить остальных. 11 сентября 1962 года заводская газета «Знамя Победы» писала: «Ещё один замечательный подарок получили трудящиеся нашего города. В субботу состоялось торжественное открытие нового широкоэкранного кинотеатра».

День сегодняшний

Сейчас в кинотеатре завершён капитальный ремонт. Заканчивается установка нового оборудования. Очень здорово, что Год российского кино дал возможность развития кинематографа даже в таких небольших муниципалитетах, как Верхняя Тура. Для нашего города это особенно важно, ведь наш кинотеатр всегда был в числе лучших. К примеру, по данным Свердловского областного фильмофонда, Верхняя Тура в 2016 году названа в числе шести самых активных муниципалитетов региона по проведению акции «Ночь кино». Я думаю, что горожане будут с удовольствием приходить в обновлённый зал.