Перевооружились

Старинное здание заводоуправления до сих пор одно из самых запоминающихся в городе. Фото: «Голос Верхней Туры»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Одно из старейших промышленных предприятий Среднего Урала – АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»), основанное в 1735 году, фактически будет отстроено заново, сообщает министерство промышленности и науки Свердловской области. Эта новость и стала темой нашей беседы с Александром Васильевичем БРЕЗГИНЫМ, начальником службы развития АО «ВТМЗ».

– Александр Васильевич, предприятие только что отметило 280-летний юбилей. Техперевооружение производства стало своеобразным подарком к юбилею?

– Да, у нашего завода богатая почти трёхсотлетняя история. И все эти годы ВТМЗ является градообразующим предприятием, которое на протяжении многих лет обеспечивало оборонную мощь нашей страны. Например, в годы Великой Отечественной войны завод поставил фронту одних только 76-мм снарядов более 3 млн штук. Они предназначались для самого распространённого артиллерийского полевого орудия – знаменитой пушки ЗИС-3. В послевоенные годы была произведена частичная конверсия заводского производства. Завод выпускал дисковые мельницы, лебёдки, буровой инструмент. Но всё-таки существенную долю объёма выпускаемой продукции занимали специзделия для армии и флота. С 1980 года завод работал без обновления основных фондов. Поэтому техническое перевооружение предприятие действительно стало значимым событием.

В январе этого года Александр Брезгин покинул пост главы округа, который занимал с 2011 года, и перешёл на завод. Фото: «Голос Верхней Туры»

– Значит, сегодня завод находится на пути к обновлению?

– Да, наши главные цели и задачи на сегодня – обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объёмов производства и освоение новых видов продукции.

– Александр Васильевич, что наиболее значительного удалось сделать в последнее время в рамках технического перевооружения?

– На завершающий этап вышли две программы техперевооружения предприятия. Это модернизация кузнечно-прессового цеха и реконструкция корпуса механического цеха. Техническое перевооружение участка штамповки заготовок корпусов специзделий в здании прессового корпуса идёт полным ходом. На текущий момент в кузнечно-прессовом цехе ведётся заливка фундамента под 100-тонный пресс, также будет проведена модернизация крана. Новая крыша, капремонт фасада – цех фактически будет отстроен заново.

Кстати, производительность создаваемого участка позволит не только в полном объёме обеспечить заготовками серийное производство существующих и перспективных изделий по заданиям гособоронзаказа, но и развивать направление гражданской продукции. Площадь цеха механ­обработки № 30 составляла 6500 квадратных метров. Сейчас полцеха демонтировано. Идёт подготовка площадки для строительства нового цеха, площадь которого составит 3200 квадратных метров. Это позволит увеличить выпуск спецпродукции до 115 тысяч изделий в год. Общий объём финансирования двух этих инвестпроектов составит более 500 млн рублей. Их завершение запланировано на первую половину 2018 года.

– Выпуск какой продукции сейчас является главным направлением работы предприятия, и какая доля приходится на гособоронзаказ?

– Традиционно основное наше изделие – это калибр 152 мм для самоходных гаубиц, тяжёлых артиллерийских орудий, и танковые выстрелы калибра 125 и 130 мм. В целом 98 процентов выпускаемой предприятием продукции – это государственный оборонзаказ. При том, что в 2009–2011 годах у ВТМЗ был незначительный по количеству и объёму гос­оборонзаказ. В 2011-м была разработана и начала реализовываться программа финансового оздоровления предприятия. С 2012 года предприятие начало набирать производственные обороты. А уже через год стало работать безубыточно, платить вовремя заработную плату и налоги.

– Каковы планы предприятия в отношении выпуска гражданской продукции?

– В данный момент прорабатываются инвестпроекты по выпуску гражданской продукции. Это производство вакуумных выключателей (с объёмом финансирования 76,7 миллиона рублей) и пожарной машины «Эталон-ВТМЗ» на гусеничном ходу (объём финансирования – 60 миллионов рублей). Также в разработке у нас четыре инвестпроекта, рассчитанных на 2018–2025 годы, которые направлены на изменение производственной площадки предприятия, техническое перевооружение основного и вспомогательного производств во всех цехах.

В реализации намеченных планов нам помогают ГК «Рос­тех», региональное минпромнауки. Верю, что мы общими усилиями построим новое высокотехнологичное производство.